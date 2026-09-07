O Vale do Paraíba terá uma segunda-feira (7) marcada pelo frio e pela presença de bastante nebulosidade. A frente fria que atuou sobre o estado de São Paulo segue avançando em direção ao Nordeste do país, mas seus efeitos ainda são sentidos na região, com possibilidade de chuva fraca e garoa de forma isolada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mesmo com o afastamento do sistema, a nebulosidade permanece sobre boa parte do território paulista. No Vale do Paraíba, a combinação entre o tempo nublado e a chegada de uma massa de ar frio contribui para a manutenção das temperaturas mais baixas ao longo do dia.
A massa de ar frio avança na retaguarda da frente fria e mantém a sensação de frio. Os ventos predominantes de sul e sudeste também ajudam a transportar umidade do oceano para o continente.
Esse cenário favorece principalmente as áreas do leste de São Paulo e próximas ao litoral, onde a presença de umidade pode reforçar a nebulosidade e aumentar a possibilidade de garoa.
A tendência é de um dia com tempo fechado, temperaturas baixas e sensação de frio em diferentes pontos do Vale do Paraíba. A chuva, quando ocorrer, deve ser fraca e localizada.