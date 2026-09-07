O Vale do Paraíba terá uma segunda-feira (7) marcada pelo frio e pela presença de bastante nebulosidade. A frente fria que atuou sobre o estado de São Paulo segue avançando em direção ao Nordeste do país, mas seus efeitos ainda são sentidos na região, com possibilidade de chuva fraca e garoa de forma isolada.

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Mesmo com o afastamento do sistema, a nebulosidade permanece sobre boa parte do território paulista. No Vale do Paraíba, a combinação entre o tempo nublado e a chegada de uma massa de ar frio contribui para a manutenção das temperaturas mais baixas ao longo do dia.