A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã de domingo (6), no bairro Umuarama, em Ubatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 11h05, durante patrulhamento pela rua Rondônia.
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Segundo a PM, os policiais avistaram dois homens e perceberam que um deles, que vestia uma blusa branca, carregava uma sacola preta. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito teria jogado a sacola para dentro de um imóvel próximo e seguido em direção à rua Sérgio Vieira de Melo.
O homem foi abordado pelos policiais. Durante as buscas, a equipe localizou a sacola em uma residência vizinha, nas escadarias do imóvel. Dentro dela estavam diferentes tipos de drogas, além de dinheiro e uma máquina de cartão.
Ao todo, foram apreendidos 50 gramas de maconha, 65 gramas de skunk, 65 gramas de flor de maconha, 40 gramas de haxixe, 75 gramas de crack e 205 gramas de cocaína, totalizando meio quilo de drogas. Também foram encontrados R$ 70 em dinheiro.
Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito assumiu a propriedade da sacola e afirmou que comercializava drogas no local.
Durante a prisão, segundo o relato policial, o homem apresentou resistência à algemação. A equipe informou que foi necessário utilizar força de forma proporcional e moderada para contê-lo.
O suspeito foi levado ao Distrito Policial e passou por avaliação médica em um pronto-socorro. O laudo não apontou lesões corporais. Na sequência, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O homem permaneceu sob custódia e à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida por equipes do 20º BPM/I, responsável pelo policiamento no Litoral Norte.