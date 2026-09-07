A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã de domingo (6), no bairro Umuarama, em Ubatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 11h05, durante patrulhamento pela rua Rondônia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, os policiais avistaram dois homens e perceberam que um deles, que vestia uma blusa branca, carregava uma sacola preta. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito teria jogado a sacola para dentro de um imóvel próximo e seguido em direção à rua Sérgio Vieira de Melo.