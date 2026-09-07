Cerca de 10,5 mil pessoas e 58 entidades participaram do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro nesta segunda-feira (7), na região central de São José dos Campos. O evento marcou as celebrações da Independência do Brasil e movimentou a região central ao longo de toda a manhã.
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As solenidades começaram às 8h com o hasteamento das bandeiras na Orla do Banhado. Na sequência, uma parada cívica teve início às 9h seguindo da praça Afonso Pena pela rua 15 de Novembro, terminando na esquina com a rua Sebastião Humel.
O público acompanhou a passagem das forças armadas e de segurança, representadas pela Aeronáutica, Exército (Tiro de Guerra), Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e polícias Militar, Civil, Ambiental e Rodoviária Estadual, além de escolas e entidades sociais da cidade.
Também participaram grupos de escoteiros, desbravadores, organizações sociais, igrejas e representantes das secretarias municipais.
Outro destaque foi a apresentação da Urbam, que levou 120 colaboradores divididos em alas temáticas para homenagear os mais de 4.100 funcionários que atuam na manutenção da cidade.
A empresa exibiu 30 veículos e equipamentos usados no dia a dia em áreas como limpeza urbana, iluminação pública, obras, zeladoria e na Central 156.
O trânsito no centro da cidade, que estava interditado desde as 23h de domingo (6) para a montagem da estrutura, foi liberado para os motoristas logo após o encerramento do desfile, por volta do meio-dia.
Anderson defende a democracia
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), destacou a importância da defesa da democracia e da união da população durante o desfile de 7 de setembro.
Para o prefeito, a celebração da Independência do Brasil vai além da tradição. O evento, segundo ele, representa também um momento de reflexão sobre as lutas que marcaram a história do país e sobre a responsabilidade da sociedade na construção do futuro.
“É um ato de independência, um ato da gente ter uma reflexão daquilo que, lá atrás, quantos brigaram, quantos lutaram, quantos deram a vida para a nossa independência”, afirmou Anderson.
Na avaliação do prefeito, a participação popular reforça a importância de manter o respeito às diferenças e buscar avanços para o país.
“Cabe a nós continuarmos olhando para frente e defendendo essa independência, defendendo um país democrático”, disse. “Queremos um país melhor e, para isso, precisamos estar todos juntos.”
Chuva deu trégua
Anderson também comentou, em tom descontraído, sobre a chuva que marcou os dias anteriores ao desfile. Questionado sobre qual teria sido a “promessa” para garantir o tempo firme durante a cerimônia, o prefeito brincou que o esforço havia começado no dia anterior.
Ele contou que participou de um 'pedal' em São Francisco Xavier e enfrentou chuva durante todo o percurso.
“Peguei chuva do começo ao fim, barro do começo ao fim, mas acho que compensou hoje”, afirmou.
O prefeito agradeceu pela trégua no tempo e destacou que a melhora nas condições climáticas permitiu a presença de crianças e famílias em um momento que considerou importante para a cidade e para o país.
Participação da Urbam
Outro ponto destacado durante o desfile foi a presença de funcionários da Urbam, empresa de economia mista responsável por serviços prestados ao município. A participação ocorreu em meio ao movimento de greve de trabalhadores da empresa.
Anderson afirmou que a adesão ao desfile demonstra, na visão dele, a importância da Urbam para São José dos Campos. O prefeito também criticou o movimento grevista e disse considerar que uma parcela pequena dos funcionários estaria prejudicando o atendimento à população.
“Isso representa o que de fato é a Urbam. Sempre teve um grande respeito”, declarou.
Segundo Anderson, a empresa integra a estrutura de serviços da cidade, assim como as demais secretarias e órgãos municipais que participaram do desfile, entre eles as áreas de saúde, apoio social, mobilidade Urbama, esporte e a Guarda Municipal.
Também participaram das comemorações estudantes das escolas públicas municipais e integrantes do programa Atleta Cidadão.