Cerca de 10,5 mil pessoas e 58 entidades participaram do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro nesta segunda-feira (7), na região central de São José dos Campos. O evento marcou as celebrações da Independência do Brasil e movimentou a região central ao longo de toda a manhã.

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As solenidades começaram às 8h com o hasteamento das bandeiras na Orla do Banhado. Na sequência, uma parada cívica teve início às 9h seguindo da praça Afonso Pena pela rua 15 de Novembro, terminando na esquina com a rua Sebastião Humel.