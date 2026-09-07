Vídeo mostra uma mulher sendo arrastada por um carro em corrida por aplicativo entre Taubaté e Tremembé. Ela ficou ferida e o caso é investigado pela Polícia Civil.

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O momento foi registrado por câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4), na região de divisa entre os dois municípios.