Vídeo mostra uma mulher sendo arrastada por um carro em corrida por aplicativo entre Taubaté e Tremembé. Ela ficou ferida e o caso é investigado pela Polícia Civil.
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O momento foi registrado por câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4), na região de divisa entre os dois municípios.
De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, a ocorrência foi registrada na rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.
Nas imagens, um carro branco aparece seguindo em direção a Tremembé, enquanto a mulher está pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o veículo faz movimentos em zigue-zague pela via, e a passageira acaba sendo arrastada.
Mulher diz que não recebeu o troco
Segundo informações que constam no boletim de ocorrência e foram divulgadas pela administração municipal, o episódio teria começado durante o pagamento da corrida.
A passageira teria entregado dinheiro ao motorista, que, conforme o relato registrado, deixou o local sem devolver o troco. Na tentativa de recuperar o valor, ela teria ficado presa à lateral do veículo.
A mulher sofreu ferimentos durante o episódio. A ocorrência foi registrada pelas autoridades como lesão corporal e roubo.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que poderão esclarecer as circunstâncias da ocorrência e a dinâmica envolvendo a passageira e o motorista.