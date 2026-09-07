07 de setembro de 2026
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CORRIDA POR APP

Veja vídeo de mulher arrastada por carro entre Taubaté e Tremembé

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher foi arrastada pelo veículo (à esquerda) até cair (no alto)
Mulher foi arrastada pelo veículo (à esquerda) até cair (no alto)

Vídeo mostra uma mulher sendo arrastada por um carro em corrida por aplicativo entre Taubaté e Tremembé. Ela ficou ferida e o caso é investigado pela Polícia Civil.

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O momento foi registrado por câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4), na região de divisa entre os dois municípios.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, a ocorrência foi registrada na rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.

Nas imagens, um carro branco aparece seguindo em direção a Tremembé, enquanto a mulher está pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o veículo faz movimentos em zigue-zague pela via, e a passageira acaba sendo arrastada.

Mulher diz que não recebeu o troco

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência e foram divulgadas pela administração municipal, o episódio teria começado durante o pagamento da corrida.

A passageira teria entregado dinheiro ao motorista, que, conforme o relato registrado, deixou o local sem devolver o troco. Na tentativa de recuperar o valor, ela teria ficado presa à lateral do veículo.

A mulher sofreu ferimentos durante o episódio. A ocorrência foi registrada pelas autoridades como lesão corporal e roubo.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que poderão esclarecer as circunstâncias da ocorrência e a dinâmica envolvendo a passageira e o motorista.

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