A volta do feriado de 7 de Setembro deve aumentar o movimento nas principais rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nesta segunda-feira (7). A previsão da concessionária RioSP é de que 316.662 veículos circulem pela Via Dutra e outros 53.943 pela Rio-Santos (BR-101) ao longo do dia.
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Na Rio-Santos, o período de maior concentração de veículos está previsto entre 10h e 12h. Já na Dutra, o trânsito deve ficar mais intenso entre 13h e 17h, principalmente no sentido São Paulo.
O movimento deve atingir motoristas que retornam do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira e de cidades do Vale do Paraíba após o feriado prolongado.
Dutra concentra trânsito à tarde
Na Via Dutra, a previsão é de 316.662 veículos nesta segunda-feira. O período mais movimentado deve ocorrer entre 13h e 17h, quando aumenta o fluxo no sentido da capital paulista.
A rodovia concentra o retorno de moradores e turistas de diferentes regiões. Além do Litoral Norte, motoristas que deixam a Serra da Mantiqueira, o Vale Histórico e a região de Aparecida também utilizam a Dutra para seguir viagem.
Cidades como São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida e Guaratinguetá devem sentir os efeitos do aumento do fluxo.
No domingo (6), o excesso de veículos já provocou cerca de 10 quilômetros de congestionamento na região de acesso a Aparecida, aumentando a preocupação com o retorno desta segunda.
Tamoios também deve ter trânsito intenso
A Rodovia dos Tamoios terá operação especial durante o feriado. A estimativa da concessionária é de aproximadamente 158 mil veículos entre sexta-feira (4) e terça-feira (8).
Nesta segunda, o movimento no sentido São José dos Campos deve começar a aumentar pela manhã, com previsão de maior pressão a partir das 9h.
Para facilitar o retorno do Litoral Norte, as obras que poderiam interferir no tráfego no sentido São José dos Campos permanecem suspensas até as 14h de terça-feira (8).
Carvalho Pinto terá movimento até a noite
O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto também deve registrar fluxo elevado no retorno para a Grande São Paulo. A previsão é de maior movimento entre 11h e 21h.
O corredor é utilizado principalmente por motoristas que deixam São José dos Campos, Taubaté, a Serra da Mantiqueira e outras cidades do Vale em direção à capital.
Não estão previstas, durante esta segunda-feira, obras que exijam interdições das pistas do corredor.
Obras são suspensas
Na Dutra, atividades que exigem interdição de faixas foram suspensas durante os períodos de maior movimento do feriado.
No trecho entre os quilômetros 175 e 103 da BR-116, em São Paulo, a restrição às obras vale durante toda a segunda-feira. Entre os quilômetros 103 e 0, a suspensão segue até as 14h de terça-feira.
Na Rio-Santos, obras com impacto direto no tráfego entre os quilômetros 52 e 0, na região de Ubatuba, também permanecem suspensas nesta segunda.
Chuva e pista molhada
Além do trânsito, o retorno pode ser prejudicado pelas condições do tempo. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter céu encoberto, temperaturas mais baixas e possibilidade de chuviscos e chuva fraca em alguns pontos.
Com a pista molhada, a recomendação é reduzir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos. Motoristas que enfrentarem chuva ou neblina também devem redobrar a atenção e evitar mudanças bruscas de faixa.
Para quem ainda vai pegar a estrada, acompanhar as condições de trânsito antes da saída pode ajudar a evitar os períodos de maior movimento.