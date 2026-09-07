A volta do feriado de 7 de Setembro deve aumentar o movimento nas principais rodovias do Vale do Paraíba e do Litoral Norte nesta segunda-feira (7). A previsão da concessionária RioSP é de que 316.662 veículos circulem pela Via Dutra e outros 53.943 pela Rio-Santos (BR-101) ao longo do dia.

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Na Rio-Santos, o período de maior concentração de veículos está previsto entre 10h e 12h. Já na Dutra, o trânsito deve ficar mais intenso entre 13h e 17h, principalmente no sentido São Paulo.