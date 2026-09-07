O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de São Paulo sob condição de alerta para a previsão de chuva forte durante o feriado prolongado, nesta segunda-feira (7).

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A passagem de uma frente fria pelo estado pode provocar elevados volumes de precipitação, além de aumentar o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.