O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de São Paulo sob condição de alerta para a previsão de chuva forte durante o feriado prolongado, nesta segunda-feira (7).
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A passagem de uma frente fria pelo estado pode provocar elevados volumes de precipitação, além de aumentar o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.
A Defesa Civil de São Paulo reforçou o monitoramento das áreas consideradas mais vulneráveis e mantém a articulação com órgãos estaduais e prefeituras para antecipar medidas de prevenção e agilizar o atendimento caso ocorram problemas provocados pelo mau tempo.
A instabilidade começou a ganhar força na noite de sexta-feira (4) e se intensificou durante a madrugada de sábado (5). No decorrer do fim de semana, ocorreram pancadas de chuva com acumulados que podiam chegar a 100 milímetros, principalmente no litoral paulista e na Região Metropolitana de São Paulo.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a combinação entre chuva e a passagem da frente fria exige atenção dos moradores, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e movimentação de encostas.
Temperaturas caem
Além da chuva, a chegada da massa de ar frio deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em diferentes regiões do estado.
Entre segunda-feira (7) e quarta-feira (9), os termômetros podem chegar a cerca de 11°C na capital, entre 7°C e 8°C no interior e aproximadamente 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.
A Defesa Civil mantém reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e reforçar as ações de resposta durante o período.
Defesa Civil orienta população
A recomendação é evitar deslocamentos durante períodos de chuva intensa e jamais atravessar ruas alagadas ou trechos com enxurradas. A população também deve se afastar de árvores, postes e estruturas metálicas que possam oferecer risco.
No Litoral Norte, a orientação é redobrar os cuidados com o mar. As condições podem favorecer a agitação marítima durante todo o fim de semana, e atividades náuticas devem ser evitadas.
Moradores de áreas de risco também precisam observar possíveis sinais de movimentação do solo. Rachaduras em paredes, portas e janelas que passam a travar e a inclinação de postes ou árvores podem indicar instabilidade e devem ser comunicados aos órgãos responsáveis.
Alertas da Defesa Civil
Os avisos meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da região para o número 40199.
Os alertas também estão disponíveis pelo aplicativo Alerta SP, que permite acompanhar informações sobre situações de risco e condições meteorológicas.
Em caso de emergência, os telefones são:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190