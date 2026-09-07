Uma ação da Polícia Militar nas proximidades de adegas resultou na prisão de dois homens em Guaratinguetá. As prisões ocorreram na madrugada deste domingo (6), no bairro Pedregulho, sendo uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade.

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Policiais militares da Força Tática, Rocam e Radiopatrulhamento do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram dois adolescentes que consumiam bebida alcoólica nas proximidades de uma adega. Aos policiais, os jovens informaram que haviam adquirido a bebida no próprio estabelecimento. Diante das informações, o responsável pelo comércio foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.