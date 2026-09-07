A Polícia Militar localizou em São José dos Campos um veículo Chevrolet Onix branco que teria sido utilizado em um roubo a residência ocorrido em Atibaia. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 de sábado (4), durante patrulhamento da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nas proximidades do bairro Dom Pedro 2.
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Segundo a PM, o veículo teria sido utilizado durante o roubo, no qual os criminosos levaram diversos pertences e mantiveram as vítimas dentro da residência. Após o crime, os suspeitos teriam seguido pela Rodovia Dom Pedro I em direção a São José dos Campos.
Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem. Uma mulher estava no interior do carro e informou aos agentes que havia tomado conhecimento, por meio de uma terceira pessoa, de que o automóvel poderia estar relacionado a um crime. Ela teria utilizado a chave reserva para retirar o veículo do local onde estava estacionado, com a intenção de levá-lo embora.
A mulher e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. Após as providências cabíveis, a mulher foi indiciada e liberada pela autoridade policial.