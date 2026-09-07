A Polícia Militar localizou em São José dos Campos um veículo Chevrolet Onix branco que teria sido utilizado em um roubo a residência ocorrido em Atibaia. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 de sábado (4), durante patrulhamento da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nas proximidades do bairro Dom Pedro 2.

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Segundo a PM, o veículo teria sido utilizado durante o roubo, no qual os criminosos levaram diversos pertences e mantiveram as vítimas dentro da residência. Após o crime, os suspeitos teriam seguido pela Rodovia Dom Pedro I em direção a São José dos Campos.