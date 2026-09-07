07 de setembro de 2026
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SUSPEITO PRESO

Mulher dispensa homem e leva soco na boca em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica em Caraguatatuba após ferir a boca de uma mulher com um soco. A ocorrência foi registrada no sábado (5). Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência na rua Julio Barssotti, na região central da cidade.

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No local, os policiais ouviram o relato da vítima. Segundo ela, os dois estavam em sua residência consumindo bebida alcoólica e, ao pedir que o homem fosse embora, ele ficou agressivo e desferiu um soco em sua boca.

O suspeito negou a agressão. A vítima, no entanto, apresentava o ferimento causado pela violência.

Diante dos fatos, o homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.

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