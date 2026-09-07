07 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

São José dos Campos abre 15 vagas para técnicos de enfermagem

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos anunciou a abertura de 15 vagas para técnicos de enfermagem. A oportunidade exige experiência comprovada na função e formação técnica.

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Entre as atividades a serem realizadas estão o cuidado de idosos e a coleta de exames em domicílio.

Os interessados devem comparecer à sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Informações adicionais e a consulta a outras oportunidades podem ser feitas por meio do site oficial da Prefeitura.

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