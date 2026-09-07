O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos) anunciou a abertura de 15 vagas de emprego para o cargo de montador de estruturas de aeronaves. A oportunidade exige ensino médio completo e experiência comprovada na função, sem a necessidade de formação técnica específica na área.

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Os profissionais contratados serão responsáveis pela montagem de estruturas aeronáuticas, aplicação de torque, freno e lacre, além de furação, cravação e execução de furos de interferência, aplicação de rebites sólidos, briles e cegos, instalação de pinos, selagem de interface e manuseio de ferramentas pneumáticas.