07 de setembro de 2026
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QUEDA DE TEMPERATURA

RMVale tem '7 de Setembro' frio e chuvoso; Confira a previsão

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso de declínio de temperatura para o Vale do Paraíba. O alerta é classificado como Perigo Potencial e teve início à 0h de domingo (6) com validade até 12h desta segunda-feira (7).

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A previsão é de queda de temperatura entre 3°C e 5°C, o que representa leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis às baixas temperaturas.

Segundo o Climatempo, em São José dos Campos, o dia amanhece nublado, e a temperatura máxima esperada é de 15°C. Em Taubaté, o sol aparece entre nuvens, com mínima de 13°C e máxima de 16°C. No Litoral Norte, o dia permanece chuvoso, com temperaturas entre 13°C e 16°C.

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