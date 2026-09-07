O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso de declínio de temperatura para o Vale do Paraíba. O alerta é classificado como Perigo Potencial e teve início à 0h de domingo (6) com validade até 12h desta segunda-feira (7).

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A previsão é de queda de temperatura entre 3°C e 5°C, o que representa leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis às baixas temperaturas.