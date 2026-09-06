Rogério Leite, de 42 anos, foi morto a tiros na frente da esposa na tarde deste domingo (6), no Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 15h20, em uma rua próxima a uma praça e a uma igreja do bairro. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após o Copom receber uma informação sobre disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, encontraram Rogério caído na via pública, com vários ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça.
O Samu foi chamado, mas constatou que a vítima já estava morta.
Durante a perícia, foram encontrados oito estojos de munição deflagrados próximos ao corpo. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica.
Dupla em moto teria cometido o ataque
A esposa de Rogério presenciou o assassinato e relatou à polícia como o crime teria acontecido.
Segundo o depoimento, o casal havia almoçado na casa da mãe de Rogério e voltava para casa. Os dois haviam discutido pouco antes, e a mulher caminhava alguns metros atrás do companheiro quando uma motocicleta com dois homens se aproximou.
Ainda conforme o relato, o passageiro desceu da moto e efetuou diversos disparos contra Rogério. Depois, voltou para o veículo e fugiu com o comparsa.
Os dois suspeitos usavam roupas escuras, incluindo blusas pretas e bermudas. A testemunha, porém, não conseguiu fornecer outras características que pudessem ajudar na identificação da dupla.
Rogério havia sido alvo de outro ataque em julho
A Polícia Civil também deverá investigar uma informação que pode ser importante para esclarecer a motivação do assassinato: Rogério havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 18 de julho, menos de dois meses antes de ser morto.
À polícia, a companheira afirmou que não sabia o motivo daquele primeiro ataque. Segundo ela, Rogério não havia contado sobre eventuais ameaças, desavenças ou possíveis inimigos.
Ela disse ainda que chegou a perguntar ao companheiro sobre o episódio, mas ele teria pedido que ela deixasse o assunto de lado, sem explicar o que havia acontecido.
Informações que circulavam entre moradores sobre outras supostas tentativas de homicídio ou ameaças contra Rogério não foram confirmadas no boletim de ocorrência.
Polícia busca identificar autores do homicídio
Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local para fotografar a cena, recolher vestígios e levantar informações que possam ajudar a reconstruir a dinâmica do crime.
O caso foi registrado como homicídio consumado. Até o momento do registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso.
A investigação deverá buscar identificar os dois homens que estavam na motocicleta e esclarecer se o assassinato deste domingo tem alguma relação com a tentativa de homicídio sofrida por Rogério em julho.