Rogério Leite, de 42 anos, foi morto a tiros na frente da esposa na tarde deste domingo (6), no Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu por volta das 15h20, em uma rua próxima a uma praça e a uma igreja do bairro. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após o Copom receber uma informação sobre disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, encontraram Rogério caído na via pública, com vários ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça.

O Samu foi chamado, mas constatou que a vítima já estava morta.