Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (6), no Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 15h20, em uma rua próxima a uma praça e a uma igreja do bairro.
A vítima foi identificada como Rogerio Leite. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares foram enviados ao endereço após o Copom receber uma comunicação sobre disparos de arma de fogo.
Quando as equipes chegaram, encontraram o homem caído em via pública, com vários ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça. O Samu foi chamado, mas Rogerio já estava morto.
Durante os trabalhos no local, policiais encontraram oito estojos de munição deflagrados nas proximidades do corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
Ataque teria sido cometido por dupla em motocicleta
A companheira da vítima presenciou o homicídio e prestou depoimento à polícia. Segundo o relato dela, os dois haviam almoçado na casa da mãe de Rogerio e retornavam para casa. O casal teria discutido pouco antes e a mulher caminhava alguns metros atrás do companheiro no momento do crime.
Ainda conforme a testemunha, uma motocicleta ocupada por dois homens se aproximou. O passageiro teria descido do veículo e efetuado diversos disparos contra Rogerio. Logo depois, ele retornou à moto e fugiu com o comparsa.
Os suspeitos estariam usando roupas escuras, incluindo blusas pretas e bermudas. A testemunha, porém, não conseguiu apresentar outras características que permitissem a identificação da dupla.
Vítima havia sobrevivido a outro ataque
Um dos pontos que deverá ser apurado pela Polícia Civil é o fato de Rogerio já ter sido alvo de uma tentativa de homicídio em 18 de julho deste ano, menos de dois meses antes de ser morto.
A companheira relatou aos policiais que não sabia o que teria motivado aquele primeiro ataque. Segundo ela, Rogerio também não havia comentado sobre possíveis ameaças, desavenças ou inimigos.
A mulher afirmou ainda que chegou a questioná-lo sobre o episódio anterior, mas ele teria pedido para que ela deixasse o assunto de lado, sem explicar o que havia ocorrido.
Informações que circulavam entre moradores sobre outras supostas tentativas de homicídio ou ameaças contra a vítima não foram confirmadas no boletim de ocorrência.
Polícia investiga motivação
Equipes da Polícia Civil e da períícia técnico-científica estiveram no local para realizar fotografias, recolher vestígios e levantar informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do assassinato.
O caso foi registrado como homicídio consumado. Até o momento do registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso e a autoria permanecia desconhecida.
A Polícia Civil deverá agora tentar identificar os dois ocupantes da motocicleta e apurar se o homicídio deste domingo possui alguma relação com a tentativa de assassinato sofrida por Rogerio em julho.