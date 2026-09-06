Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (6), no Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 15h20, em uma rua próxima a uma praça e a uma igreja do bairro.

A vítima foi identificada como Rogerio Leite. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares foram enviados ao endereço após o Copom receber uma comunicação sobre disparos de arma de fogo.

Quando as equipes chegaram, encontraram o homem caído em via pública, com vários ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça. O Samu foi chamado, mas Rogerio já estava morto.