O Litoral Norte e o Vale do Paraíba aparecem entre as regiões com maiores volumes de chuva registrados no estado de São Paulo nas últimas 24 horas deste domingo (6). O maior acumulado de todo o território paulista foi registrado em São Sebastião, onde o pluviômetro instalado em Boiçucanga marcou 97 milímetros.

O volume registrado em São Sebastião foi praticamente o dobro do segundo maior índice do estado. Santo André, na região de Paranapiacaba, e Guarujá registraram 49 milímetros cada.

Outra cidade do Litoral Norte que aparece entre as primeiras posições é Caraguatatuba, com 47 milímetros no bairro Tabatinga. Em Ubatuba, o acumulado chegou a 37 milímetros na Praia Dura, enquanto Ilhabela registrou 29 milímetros na região de São Pedro.