O Litoral Norte e o Vale do Paraíba aparecem entre as regiões com maiores volumes de chuva registrados no estado de São Paulo nas últimas 24 horas deste domingo (6). O maior acumulado de todo o território paulista foi registrado em São Sebastião, onde o pluviômetro instalado em Boiçucanga marcou 97 milímetros.
O volume registrado em São Sebastião foi praticamente o dobro do segundo maior índice do estado. Santo André, na região de Paranapiacaba, e Guarujá registraram 49 milímetros cada.
Outra cidade do Litoral Norte que aparece entre as primeiras posições é Caraguatatuba, com 47 milímetros no bairro Tabatinga. Em Ubatuba, o acumulado chegou a 37 milímetros na Praia Dura, enquanto Ilhabela registrou 29 milímetros na região de São Pedro.
Os números mostram que o Litoral Norte esteve entre as áreas mais atingidas pela chuva no estado durante o período.
No Vale do Paraíba, diversos municípios também tiveram acumulados expressivos. Aparecida e Tremembé registraram 23 milímetros, seguidas por Natividade da Serra, com 20 mm; Jacareí, com 19 mm; Guaratinguetá e São José dos Campos, com 18 mm; Paraibuna e Taubaté, com 17 mm; Santa Branca e Pindamonhangaba, com 16 mm.
Também aparecem na relação Areias, com 15 mm; São José do Barreiro e Campos do Jordão, com 14 mm; Cunha, Queluz, Cruzeiro e Caçapava, com 13 mm; Lorena, com 12 mm; Cachoeira Paulista e Canas, com 11 mm; São Bento do Sapucaí, com 10 mm; e São Luiz do Paraitinga, com 9 mm.
O levantamento considera a chuva acumulada nas últimas 24 horas até este domingo, 6 de setembro. Em algumas cidades, os índices correspondem a pontos específicos de medição e, por isso, o volume pode variar entre diferentes bairros e regiões de um mesmo município.
Com 97 milímetros, São Sebastião se destaca de forma isolada no ranking estadual e reforça a concentração das chuvas no Litoral Norte, enquanto o Vale do Paraíba apresenta uma extensa sequência de municípios atingidos pela instabilidade.