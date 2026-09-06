A Prefeitura de Cruzeiro anunciou o cancelamento do Desfile Cívico de 7 de Setembro, que estava programado para esta segunda-feira (7), na Praça 9 de Julho, em frente ao Paço Municipal.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada de maneira preventiva após os alertas meteorológicos indicarem a possibilidade de chuva forte e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h na região.

O cancelamento tem como objetivo garantir a segurança dos participantes, das equipes envolvidas na organização e também do público que acompanharia as comemorações pela Independência do Brasil.