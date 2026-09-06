06 de setembro de 2026
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CANCELADO

Cruzeiro cancela desfile de 7 de Setembro por previsão de chuva

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Prefeitura cancelou desfile
Prefeitura cancelou desfile

A Prefeitura de Cruzeiro anunciou o cancelamento do Desfile Cívico de 7 de Setembro, que estava programado para esta segunda-feira (7), na Praça 9 de Julho, em frente ao Paço Municipal.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada de maneira preventiva após os alertas meteorológicos indicarem a possibilidade de chuva forte e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h na região.

O cancelamento tem como objetivo garantir a segurança dos participantes, das equipes envolvidas na organização e também do público que acompanharia as comemorações pela Independência do Brasil.

Com a medida, toda a programação prevista para a manhã desta segunda-feira está suspensa.

A instabilidade prevista para o feriado está associada à mudança nas condições do tempo no Vale do Paraíba, com possibilidade de temporais e ventos fortes.

Cruzeiro se junta a outros municípios da região que também decidiram cancelar ou suspender preventivamente atividades relacionadas ao 7 de Setembro diante da previsão meteorológica adversa.

A Prefeitura informou ainda que a decisão foi adotada priorizando a segurança da população e agradeceu a compreensão dos moradores.

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