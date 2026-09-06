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Guará cancela desfile de 7 de Setembro por conta da chuva

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Desfile foi cancelado
Desfile foi cancelado

A Prefeitura de Guaratinguetá cancelou o desfile cívico-militar de 7 de Setembro que estava previsto para esta segunda-feira (7), na Avenida Presidente Vargas. A decisão foi anunciada neste domingo (6) diante da previsão de condições climáticas adversas para o feriado da Independência.

De acordo com as informações meteorológicas consideradas pela administração municipal, há possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, queda acentuada nas temperaturas e rajadas de vento que podem atingir 70 km/h.

A medida foi tomada de forma preventiva para garantir a segurança do público, das equipes responsáveis pela organização e dos integrantes das instituições que participariam do desfile.

Segundo a Prefeitura, o cancelamento ocorreu após análise das informações do setor de Meteorologia da Defesa Civil do Estado de São Paulo e em entendimento com as demais organizações envolvidas na programação.

A previsão de ventos fortes e chuva também poderia representar risco para estruturas temporárias instaladas na Avenida Presidente Vargas, local onde seria realizada a cerimônia.

Com o anúncio feito ainda neste domingo, as equipes responsáveis pelo evento também poderão realizar com antecedência a retirada das estruturas e a desmobilização do esquema preparado para o desfile.

Até o momento, não foi informada uma nova data para a realização da programação.

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