A Prefeitura de Guaratinguetá cancelou o desfile cívico-militar de 7 de Setembro que estava previsto para esta segunda-feira (7), na Avenida Presidente Vargas. A decisão foi anunciada neste domingo (6) diante da previsão de condições climáticas adversas para o feriado da Independência.

De acordo com as informações meteorológicas consideradas pela administração municipal, há possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia, queda acentuada nas temperaturas e rajadas de vento que podem atingir 70 km/h.

A medida foi tomada de forma preventiva para garantir a segurança do público, das equipes responsáveis pela organização e dos integrantes das instituições que participariam do desfile.