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CHUVA

Queda de árvores causa falta de energia em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Árvores cairam em Ubatuba
Árvores cairam em Ubatuba

Duas quedas de árvores mobilizaram equipes da Defesa Civil de Ubatuba na manhã deste domingo (6).

Uma das ocorrências foi registrada por volta das 8h na rua das Promessas, no bairro Ipiranguinha. Outra árvore caiu em via pública no bairro Camburi.

No Camburi, a queda atingiu a rede elétrica e provocou interrupção temporária no fornecimento de energia. A concessionária responsável foi acionada, e o serviço foi restabelecido após a remoção da árvore e os reparos necessários.

Não houve registro de vítimas nas duas ocorrências.

A Defesa Civil municipal informou que segue em campo monitorando áreas consideradas de risco, diante das condições meteorológicas adversas registradas na região.

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