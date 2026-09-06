Duas quedas de árvores mobilizaram equipes da Defesa Civil de Ubatuba na manhã deste domingo (6).

Uma das ocorrências foi registrada por volta das 8h na rua das Promessas, no bairro Ipiranguinha. Outra árvore caiu em via pública no bairro Camburi.

No Camburi, a queda atingiu a rede elétrica e provocou interrupção temporária no fornecimento de energia. A concessionária responsável foi acionada, e o serviço foi restabelecido após a remoção da árvore e os reparos necessários.