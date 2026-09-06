Cinco pessoas da mesma família ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na noite de sábado (5), na Rodovia Vereador Júlio da Silva (SP-042), em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira.
O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Barracão. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de Campos do Jordão foram acionadas por volta das 19h58 e três viaturas seguiram para o atendimento.
Quando os bombeiros chegaram, porém, as vítimas já haviam sido socorridas por equipes de São Bento do Sapucaí e Sapucaí-Mirim e levadas ao pronto-socorro da região.
As cinco vítimas estavam no mesmo veículo e tinham entre 8 e 46 anos. O motorista do outro carro também chegou a receber atendimento médico, mas deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. Ele foi posteriormente identificado e passou a ser investigado.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.
Rodovia ficou interditada
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, a batida aconteceu na altura do km 162, no sentido norte.
A ocorrência provocou a interdição total da rodovia por cerca de duas horas e 20 minutos. Apesar do bloqueio, o DER informou que não houve registro de congestionamento no trecho.
Uma equipe de inspeção e um guincho foram enviados ao local. A pista foi liberada após a realização da perícia e a retirada dos veículos. O atendimento da ocorrência foi encerrado por volta das 5h deste domingo (6).
Polícia investiga causas da batida
Os dois veículos envolvidos foram apreendidos e encaminhados para perícia.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e deve usar os laudos técnicos para tentar esclarecer a dinâmica da colisão.