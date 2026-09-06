Cinco pessoas da mesma família ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na noite de sábado (5), na Rodovia Vereador Júlio da Silva (SP-042), em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira.

O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Barracão. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de Campos do Jordão foram acionadas por volta das 19h58 e três viaturas seguiram para o atendimento.

Quando os bombeiros chegaram, porém, as vítimas já haviam sido socorridas por equipes de São Bento do Sapucaí e Sapucaí-Mirim e levadas ao pronto-socorro da região.