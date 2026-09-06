06 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Acidente deixa 5 pessoas da mesma família feridas na região

Por Leandro Vaz | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou feridos
Acidente deixou feridos

Cinco pessoas da mesma família ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na noite de sábado (5), na Rodovia Vereador Júlio da Silva (SP-042), em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira.

O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Barracão. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de Campos do Jordão foram acionadas por volta das 19h58 e três viaturas seguiram para o atendimento.

Quando os bombeiros chegaram, porém, as vítimas já haviam sido socorridas por equipes de São Bento do Sapucaí e Sapucaí-Mirim e levadas ao pronto-socorro da região.

As cinco vítimas estavam no mesmo veículo e tinham entre 8 e 46 anos. O motorista do outro carro também chegou a receber atendimento médico, mas deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. Ele foi posteriormente identificado e passou a ser investigado.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

Rodovia ficou interditada

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, a batida aconteceu na altura do km 162, no sentido norte.

A ocorrência provocou a interdição total da rodovia por cerca de duas horas e 20 minutos. Apesar do bloqueio, o DER informou que não houve registro de congestionamento no trecho.

Uma equipe de inspeção e um guincho foram enviados ao local. A pista foi liberada após a realização da perícia e a retirada dos veículos. O atendimento da ocorrência foi encerrado por volta das 5h deste domingo (6).

Polícia investiga causas da batida

Os dois veículos envolvidos foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e deve usar os laudos técnicos para tentar esclarecer a dinâmica da colisão.

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