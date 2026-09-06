Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (6) na Rodovia Oswaldo Cruz, próximo ao trecho de Rio Comprido, no sentido Taubaté, na região onde começa a pista dupla de ultrapassagem.

Segundo informações iniciais, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo e um caminhão.

Um homem ficou preso às ferragens e equipes de resgate atuaram no local para fazer a retirada da vítima. Ao lado dele, outra pessoa recebia atendimento.