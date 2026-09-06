06 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Colisão frontal deixa homem preso às ferragens em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Pamela Nogueira
Acidente na Oswaldo Cruz
Acidente na Oswaldo Cruz

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (6) na Rodovia Oswaldo Cruz, próximo ao trecho de Rio Comprido, no sentido Taubaté, na região onde começa a pista dupla de ultrapassagem.

Segundo informações iniciais, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo e um caminhão.

Um homem ficou preso às ferragens e equipes de resgate atuaram no local para fazer a retirada da vítima. Ao lado dele, outra pessoa recebia atendimento.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

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