A tarde deste domingo (6) é de trânsito intenso para quem tenta chegar ao Santuário Nacional de Aparecida. O grande volume de veículos provoca congestionamento tanto na Rodovia Presidente Dutra quanto na BR-488, que contorna a Basílica.
Na Dutra, a fila chega a aproximadamente 10 quilômetros no sentido Rio de Janeiro, com retenção até a altura do km 71, um dos principais acessos ao município e ao Santuário Nacional.
Já na BR-488, o trânsito está carregado praticamente em toda a extensão que passa pelo entorno da Basílica.
O movimento coincide com o feriado prolongado de 7 de Setembro e com o aumento do fluxo de visitantes que escolheram Aparecida como destino neste fim de semana.
Até o momento, não há informação de interdição total dos acessos. A lentidão está relacionada principalmente ao excesso de veículos e à dificuldade de escoamento do trânsito no sistema viário da cidade.
Para quem segue em direção ao Santuário, a orientação é ter paciência e redobrar a atenção, já que a retenção começa ainda na Dutra e continua após a entrada em Aparecida.