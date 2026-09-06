A tarde deste domingo (6) é de trânsito intenso para quem tenta chegar ao Santuário Nacional de Aparecida. O grande volume de veículos provoca congestionamento tanto na Rodovia Presidente Dutra quanto na BR-488, que contorna a Basílica.

Na Dutra, a fila chega a aproximadamente 10 quilômetros no sentido Rio de Janeiro, com retenção até a altura do km 71, um dos principais acessos ao município e ao Santuário Nacional.

Já na BR-488, o trânsito está carregado praticamente em toda a extensão que passa pelo entorno da Basílica.