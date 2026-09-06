O homem que morreu na manhã de sábado (5), após passar mal na região do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos, foi identificado como Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, conhecido como Carlinhos.
A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada inicialmente. Carlinhos era praticante de ciclismo e foi encontrado em situação de emergência na Estrada Municipal Adolfo Batista da Cruz, nas proximidades da Avenida do Cajuru.
Pessoas que passavam pelo local perceberam que ele precisava de ajuda e iniciaram manobras de reanimação até a chegada das equipes de socorro.
O Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e deram continuidade aos procedimentos de emergência, mas Antônio Carlos não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.
O caso foi registrado como morte suspeita. A principal hipótese é de que ele tenha sofrido um mal súbito, mas a causa oficial da morte ainda depende de confirmação.
O velório foi realizado entre a noite de sábado e a manhã deste domingo (6), na Urbam. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo.
A identificação de Carlinhos provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos e pessoas ligadas ao ciclismo. Nas redes sociais, ele foi lembrado como uma pessoa querida e companheira, deixando forte sentimento de saudade entre aqueles que conviviam com ele.