O homem que morreu na manhã de sábado (5), após passar mal na região do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos, foi identificado como Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, conhecido como Carlinhos.

A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada inicialmente. Carlinhos era praticante de ciclismo e foi encontrado em situação de emergência na Estrada Municipal Adolfo Batista da Cruz, nas proximidades da Avenida do Cajuru.

Pessoas que passavam pelo local perceberam que ele precisava de ajuda e iniciaram manobras de reanimação até a chegada das equipes de socorro.