Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) suspeito de furtar brinquedos de uma loja no Vale Sul Shopping, na zona sul de São José dos Campos.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, após equipes serem acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, o suspeito já havia sido contido pela equipe de segurança do shopping.
De acordo com a PM, ele estava com brinquedos que teriam sido retirados da loja sem pagamento. Os produtos foram reconhecidos pelo estabelecimento e tinham valor estimado em aproximadamente R$ 1 mil.
O material foi recuperado e devolvido à loja. O homem foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu preso em flagrante.