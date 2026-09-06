Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) suspeito de furtar brinquedos de uma loja no Vale Sul Shopping, na zona sul de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, após equipes serem acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, o suspeito já havia sido contido pela equipe de segurança do shopping.