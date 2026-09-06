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CRIME

Homem é preso após furtar brinquedos no Vale Sul Shopping

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caso aconteceu no Vale Sul
Caso aconteceu no Vale Sul

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) suspeito de furtar brinquedos de uma loja no Vale Sul Shopping, na zona sul de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, após equipes serem acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, o suspeito já havia sido contido pela equipe de segurança do shopping.

De acordo com a PM, ele estava com brinquedos que teriam sido retirados da loja sem pagamento. Os produtos foram reconhecidos pelo estabelecimento e tinham valor estimado em aproximadamente R$ 1 mil.

O material foi recuperado e devolvido à loja. O homem foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu preso em flagrante.

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