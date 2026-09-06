06 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Prefeitura apura denúncia de assédio em escola da região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Secretaria de Educação de São Sebastião
Secretaria de Educação de São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião informou que abriu uma apuração preliminar para investigar uma denúncia de possível assédio envolvendo um professor da Escola Municipal Maria Alice Rangel e estudantes da unidade.

Segundo a administração municipal, a Secretaria da Educação tomou conhecimento do caso na sexta-feira (4). Ainda pela manhã, três supervisores foram enviados à escola e acompanharam responsáveis e servidores até a delegacia.

Como medida preventiva, a Seduc determinou o afastamento do contato direto entre o professor e as estudantes envolvidas. A Prefeitura ressaltou que a decisão não representa antecipação de responsabilidade, já que o caso ainda está em apuração.

Durante a análise inicial, a secretaria também identificou um registro anterior relacionado a outra estudante que não havia sido encaminhado à administração central. A investigação administrativa deverá avaliar tanto a conduta atribuída ao professor quanto as providências adotadas pela própria unidade escolar.

O Conselho Tutelar foi formalmente comunicado. A família deverá ser atendida novamente na terça-feira (8), quando informações complementares também serão encaminhadas ao Ministério Público e à autoridade policial.

Por envolver menores de idade, a Prefeitura informou que o caso será tratado sob sigilo e com medidas de proteção às estudantes.

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