Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um grave acidente envolvendo uma motocicleta Honda Biz na noite de sexta-feira (4), na Rodovia dos Tamoios.
De acordo com informações da Concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu por volta das 21h40, na altura do km 38 da Pista Sul, no trecho de serra, sentido Caraguatatuba.
A motocicleta era ocupada por duas pessoas. O condutor sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido para atendimento médico.
A passageira teve ferimentos mais graves, com trauma importante, rebaixamento do nível de consciência e suspeita de fraturas internas. Ela foi encaminhada ao Hospital da Vila, em São José dos Campos, onde permaneceu internada na UTI.
Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu e morreu.
As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.