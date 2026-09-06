Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um grave acidente envolvendo uma motocicleta Honda Biz na noite de sexta-feira (4), na Rodovia dos Tamoios.

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu por volta das 21h40, na altura do km 38 da Pista Sul, no trecho de serra, sentido Caraguatatuba.

A motocicleta era ocupada por duas pessoas. O condutor sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido para atendimento médico.