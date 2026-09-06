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MORTE

Mulher morre após acidente de moto na Rodovia dos Tamoios

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher morreu em acidente na Tamoios
Mulher morreu em acidente na Tamoios

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um grave acidente envolvendo uma motocicleta Honda Biz na noite de sexta-feira (4), na Rodovia dos Tamoios.

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu por volta das 21h40, na altura do km 38 da Pista Sul, no trecho de serra, sentido Caraguatatuba.

A motocicleta era ocupada por duas pessoas. O condutor sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido para atendimento médico.

A passageira teve ferimentos mais graves, com trauma importante, rebaixamento do nível de consciência e suspeita de fraturas internas. Ela foi encaminhada ao Hospital da Vila, em São José dos Campos, onde permaneceu internada na UTI.

Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu e morreu.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

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