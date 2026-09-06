Um homem foi preso na noite deste sábado (5) suspeito de furtar materiais de um estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas após a denúncia de um furto em andamento. O suspeito teria deixado o local levando uma sacola com objetos retirados do comércio.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características informadas na rua Francisco Berling. De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou abandonar uma sacola.