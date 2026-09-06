06 de setembro de 2026
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FURTO

Homem é preso após furto em comércio no centro de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso
Homem foi preso

Um homem foi preso na noite deste sábado (5) suspeito de furtar materiais de um estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I foram acionadas após a denúncia de um furto em andamento. O suspeito teria deixado o local levando uma sacola com objetos retirados do comércio.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características informadas na rua Francisco Berling. De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou abandonar uma sacola.

Dentro dela, os agentes encontraram uma tubulação de ar-condicionado que teria sido furtada do estabelecimento.

O proprietário do comércio foi localizado e reconheceu o material. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 2 mil.

O suspeito foi levado para a Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.

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