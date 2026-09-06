06 de setembro de 2026
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TEMPO RUIM

São Sebastião suspende desfile de 7 de Setembro por tempo ruim

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Desfile foi cancelado
Desfile foi cancelado

A Prefeitura de São Sebastião informa que, diante da manutenção da previsão de condições meteorológicas adversas e dos alertas emitidos pela Defesa Civil para esta segunda-feira (7), decidiu suspender, preventivamente, a cerimônia de hasteamento da Bandeira e o Desfile Cívico da Independência.

A decisão foi tomada por razões de segurança, especialmente das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos profissionais envolvidos na organização e de todo o público que acompanharia as atividades.

Uma nova data será definida e divulgada para a apresentação das fanfarras e bandas das escolas municipais, além da Banda Municipal.

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