Familiares, amigos e colegas se despedem neste domingo (6) de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, vítima do grave acidente ocorrido na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. A morte precoce do jovem provocou uma série de homenagens nas redes sociais e entre integrantes da comunidade acadêmica da Faculdade Anhanguera de Taubaté, onde ele cursava Educação Física.
O velório começou na noite de sábado (5), às 19h30, no Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté, e seguiu até as 9h deste domingo. Na sequência, o corpo seria levado para sepultamento no Cemitério Municipal de Taubaté.
Nas redes sociais, amigos publicaram fotografias e mensagens de despedida. Em uma delas, um amigo escreveu que gostaria que tudo fosse mentira, lembrou Luis como um “menino incrível” e afirmou que sempre irá amá-lo. Outra homenagem traz uma fotografia do jovem acompanhada da mensagem: “Te amo pra sempre, meu bebê”.
A comoção também chegou à faculdade. Em publicação oficial, a Anhanguera de Taubaté lamentou a morte do estudante e prestou solidariedade à família, aos amigos e às pessoas que conviveram com ele.
“Luis Otávio fará parte para sempre da nossa história”, afirmou a instituição. Em outro trecho da homenagem, a faculdade resumiu o sentimento provocado pela perda: “Sua energia continua entre nós”.
Comentários deixados na publicação mostram a repercussão da morte entre pessoas que fizeram parte da trajetória do jovem. Colegas, conhecidos e até uma ex-professora prestaram condolências e recordaram Luis Otávio.
Acidente deixou duas pessoas mortas
Luis Otávio morreu após o acidente registrado na tarde de sexta-feira (4), na altura do km 23,6 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, estrada que dá acesso a Campos do Jordão.
A colisão envolveu uma VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom. Os dois ocupantes da Saveiro morreram.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A outra foi encontrada já sem vida no interior do veículo.
As vítimas inicialmente constaram como não identificadas no registro policial porque não havia documentos originais disponíveis no momento da ocorrência. A identificação formal dependeria dos procedimentos realizados pelo Instituto Médico Legal.
As circunstâncias da colisão continuam sendo apuradas pela Polícia Civil.