Familiares, amigos e colegas se despedem neste domingo (6) de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, vítima do grave acidente ocorrido na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. A morte precoce do jovem provocou uma série de homenagens nas redes sociais e entre integrantes da comunidade acadêmica da Faculdade Anhanguera de Taubaté, onde ele cursava Educação Física.

O velório começou na noite de sábado (5), às 19h30, no Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté, e seguiu até as 9h deste domingo. Na sequência, o corpo seria levado para sepultamento no Cemitério Municipal de Taubaté.

Nas redes sociais, amigos publicaram fotografias e mensagens de despedida. Em uma delas, um amigo escreveu que gostaria que tudo fosse mentira, lembrou Luis como um “menino incrível” e afirmou que sempre irá amá-lo. Outra homenagem traz uma fotografia do jovem acompanhada da mensagem: “Te amo pra sempre, meu bebê”.