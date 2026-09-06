Uma passageira ficou ferida após ser arrastada por um carro durante uma corrida por aplicativo na região de divisa entre Taubaté e Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4) e foi registrado por câmeras de monitoramento.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, a ocorrência aconteceu na rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.

As imagens mostram um veículo branco seguindo em direção a Tremembé enquanto a mulher aparece pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o automóvel faz movimentos em zigue-zague pela via.