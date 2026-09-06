06 de setembro de 2026
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Passageira é arrastada durante corrida entre Taubaté e Tremembé

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Passageira foi arrastada
Passageira foi arrastada

Uma passageira ficou ferida após ser arrastada por um carro durante uma corrida por aplicativo na região de divisa entre Taubaté e Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4) e foi registrado por câmeras de monitoramento.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, a ocorrência aconteceu na rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.

As imagens mostram um veículo branco seguindo em direção a Tremembé enquanto a mulher aparece pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o automóvel faz movimentos em zigue-zague pela via.

Segundo a prefeitura, informações registradas no boletim de ocorrência apontam que a situação teria começado no momento do pagamento da corrida. A passageira teria entregue o dinheiro ao motorista, que, conforme o relato, deixou o local sem devolver o troco.

Na tentativa de recuperar o dinheiro, a mulher acabou ficando presa à lateral do veículo e foi arrastada. Ela sofreu ferimentos.

O episódio foi registrado pelas autoridades como lesão corporal e roubo, ainda segundo as informações divulgadas pela administração municipal.

As imagens da ocorrência foram captadas pelo sistema de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé e divulgadas no sábado (5).

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