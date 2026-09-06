Uma passageira ficou ferida após ser arrastada por um carro durante uma corrida por aplicativo na região de divisa entre Taubaté e Tremembé. O caso aconteceu na sexta-feira (4) e foi registrado por câmeras de monitoramento.
De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, a ocorrência aconteceu na rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.
As imagens mostram um veículo branco seguindo em direção a Tremembé enquanto a mulher aparece pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o automóvel faz movimentos em zigue-zague pela via.
Segundo a prefeitura, informações registradas no boletim de ocorrência apontam que a situação teria começado no momento do pagamento da corrida. A passageira teria entregue o dinheiro ao motorista, que, conforme o relato, deixou o local sem devolver o troco.
Na tentativa de recuperar o dinheiro, a mulher acabou ficando presa à lateral do veículo e foi arrastada. Ela sofreu ferimentos.
O episódio foi registrado pelas autoridades como lesão corporal e roubo, ainda segundo as informações divulgadas pela administração municipal.
As imagens da ocorrência foram captadas pelo sistema de monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Tremembé e divulgadas no sábado (5).