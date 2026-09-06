06 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO

PM prende dois durante ação em bares e adegas de Guaratinguetá

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homens foram presos
Homens foram presos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante uma operação realizada na madrugada deste domingo (6) nas proximidades de bares e adegas no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. Durante a ação, os policiais também apreenderam um revólver calibre .32 com a numeração suprimida.

A operação contou com equipes da Força Tática, Rocam e radiopatrulhamento do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a PM, policiais da Rocam abordaram dois adolescentes que consumiam bebida alcoólica nas proximidades de uma adega. Questionados, eles teriam informado que compraram as bebidas no estabelecimento.

O proprietário da adega foi localizado e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso por suspeita de venda de bebida alcoólica a menores de idade.

Durante a mesma operação, uma equipe da Força Tática abordou uma motocicleta no bairro. De acordo com a polícia, o motociclista apresentava um volume na região da cintura. Na revista, os agentes encontraram um revólver calibre .32, da marca Rossi, com a numeração suprimida e três munições intactas.

O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar informou que o patrulhamento e as ações preventivas nas proximidades de bares e adegas devem continuar sendo intensificados na região.

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