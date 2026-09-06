Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante uma operação realizada na madrugada deste domingo (6) nas proximidades de bares e adegas no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. Durante a ação, os policiais também apreenderam um revólver calibre .32 com a numeração suprimida.

A operação contou com equipes da Força Tática, Rocam e radiopatrulhamento do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a PM, policiais da Rocam abordaram dois adolescentes que consumiam bebida alcoólica nas proximidades de uma adega. Questionados, eles teriam informado que compraram as bebidas no estabelecimento.