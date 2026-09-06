A morte de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, deixou um sentimento de saudade entre professores, colegas e funcionários da Faculdade Anhanguera de Taubaté. Estudante do curso de Educação Física, ele morreu após um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.
Neste sábado (5), a instituição publicou uma nota de pesar e destacou a trajetória do jovem na comunidade acadêmica. A homenagem ressaltou não apenas a tristeza pela perda, mas também as lembranças deixadas por Luis Otávio entre as pessoas que conviveram com ele.
“Luis Otávio fará parte para sempre da nossa história”, afirmou a faculdade na mensagem de despedida.
A instituição também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do estudante. Na homenagem, a Anhanguera destacou que algumas pessoas deixam mais do que a presença: deixam saudade.
“Sua energia continua entre nós.”
A mensagem traduz o sentimento de colegas e professores diante da morte precoce do estudante, que tinha 19 anos e ainda construía sua trajetória acadêmica e seus projetos para o futuro.
Jovem morreu após acidente em Tremembé
O acidente aconteceu por volta das 17h28, na altura do km 23,6 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, estrada que liga o Vale do Paraíba a Campos do Jordão.
A colisão envolveu uma VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom. Os dois ocupantes da caminhonete morreram.
Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas chegou a ser retirada do veículo e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O outro ocupante já estava morto quando as equipes chegaram.
Inicialmente, as duas vítimas foram registradas como não identificadas, porque não havia documentação original disponível no momento da ocorrência. Exames do IML (Instituto Médico Legal) foram solicitados para a confirmação formal das identidades.
Faculdade presta homenagem a Luis Otávio
Ao comunicar a morte, a Faculdade Anhanguera de Taubaté ressaltou os vínculos construídos pelo estudante durante sua passagem pela instituição.
A mensagem de pesar foi acompanhada por uma fotografia de Luis Otávio e uma faixa preta em sinal de luto. A faculdade afirmou que professores, colaboradores e alunos se uniram em solidariedade à família e aos amigos.
A homenagem termina com uma mensagem de despedida ao estudante:
“Luis Otávio fará parte para sempre da nossa história.”
A morte do jovem também mobilizou a comunidade acadêmica, que agora convive com a ausência de um estudante que, segundo a instituição, deixou lembranças entre aqueles que compartilhavam com ele a rotina da faculdade.
O que se sabe sobre o acidente
De acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, o motorista do ônibus afirmou que seguia no sentido Campos do Jordão quando, ao passar por uma curva, percebeu a Saveiro entrar repentinamente na faixa em que o coletivo trafegava.
Segundo o relato, o automóvel teria perdido o controle antes da colisão frontal. O motorista declarou que trafegava a aproximadamente 75 km/h a 77 km/h e que não teve tempo suficiente para fazer uma manobra para evitar a batida.
Ele também informou possuir uma gravação do acidente, que poderá ser analisada durante a investigação.
Na avaliação preliminar registrada pela Polícia Civil, não foram identificados elementos que apontassem, naquele momento, culpa ou dolo do motorista do ônibus. As imagens analisadas inicialmente indicariam que a Saveiro teria invadido a pista contrária.
A conclusão, contudo, dependerá dos laudos periciais, das imagens e de outros depoimentos.
Não havia, até o registro da ocorrência, informação de que o motorista do ônibus estivesse sob efeito de álcool ou drogas.
A Saveiro foi apreendida administrativamente após a perícia, enquanto o ônibus foi liberado para a empresa. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.