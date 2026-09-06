A morte de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, deixou um sentimento de saudade entre professores, colegas e funcionários da Faculdade Anhanguera de Taubaté. Estudante do curso de Educação Física, ele morreu após um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.

Neste sábado (5), a instituição publicou uma nota de pesar e destacou a trajetória do jovem na comunidade acadêmica. A homenagem ressaltou não apenas a tristeza pela perda, mas também as lembranças deixadas por Luis Otávio entre as pessoas que conviveram com ele.

“Luis Otávio fará parte para sempre da nossa história”, afirmou a faculdade na mensagem de despedida.