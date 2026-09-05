Com uma virada espetacular, o Viapol São José venceu o Bauru no tiebreak por 3 a 2 na noite deste sábado (5), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista masculino da modalidade em 2026. As parciais foram 20/25, 22/25, 25/19, 25/21 e 15/10, em mais de 2h40min de jogo.

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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a duas vitórias no torneio, sendo uma no tiebreak, que vale dois pontos. Já o Bauru tem uma vitória e uma derrota, sendo essa valendo um ponto por vencer dois sets.