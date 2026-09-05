Com uma virada espetacular, o Viapol São José venceu o Bauru no tiebreak por 3 a 2 na noite deste sábado (5), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista masculino da modalidade em 2026. As parciais foram 20/25, 22/25, 25/19, 25/21 e 15/10, em mais de 2h40min de jogo.
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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a duas vitórias no torneio, sendo uma no tiebreak, que vale dois pontos. Já o Bauru tem uma vitória e uma derrota, sendo essa valendo um ponto por vencer dois sets.
Na próxima rodada, o São José tem um duelo regional contra o caçula Ilhabela, que disputa o torneio pela primeira vez. O jogo será na quarta-feira (9), a partir das 19h, no ginásio Oscar Schmidt, na cidade do Litoral Norte. O time praiano perdeu as duas primeiras partidas, ambas fora de casa, e terá o seu primeiro jogo diante da torcida.
Como foi o jogo
O primeiro set foi complicado para o time joseense, que errou muito e teve seu ataque bem marcado pelo Bauru. Resultado: os visitantes fecharam o período em vantagem de 25 a 20, com cinco pontos de vantagem.
Já o segundo set começou mais equilibrado, com os dois times se alternando na frente do placar. Mas, nos pontos finais, o Bauru foi mais eficiente e fechou em 25 a 22, abrindo 2 a 0.
Depois, veio o terceiro set, que era de tudo ou nada para o São José, que melhorou a atuação em quadra. Como conseguiu abrir boa vantagem, controlou o placar e venceu por 25 a 19, descontando para 2 a 1 e seguindo vivo no jogo.
Animado, o time da região foi para cima dos visitantes no quarto set, em busca do empate para tentar levar o duelo ao tiebreak. Com uma atuação consistente, venceu por 25 a 21, empatou em 2 a 2 e ficou vivo no quinto set.
E, no tempo extra, o São José voou em quadra, abriu vantagem rápida e, com grande atuação coletiva, conseguiu fechar em 15 a 10 e fazer 3 a 2.