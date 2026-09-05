05 de setembro de 2026
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MORTE

Ciclista morre após passar mal na Estrada do Cajuru, em São José

Por Leandro Vaz | Soa José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu na estrada do Cajuru
Homem morreu na estrada do Cajuru

Um homem conhecido como Carlinhos morreu neste sábado (5) enquanto praticava ciclismo pela Estrada do Cajuru, em São José dos Campos. Segundo informações, ele teria sofrido um mal súbito durante a atividade e caiu no local.

Pessoas que estavam na região tentaram prestar os primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, enquanto aguardavam a chegada das equipes de emergência. Apesar das tentativas de socorro, o ciclista não resistiu e morreu.

Após a confirmação da morte, familiares relataram ainda uma demora de mais de quatro horas para o recolhimento do corpo. Segundo eles, a espera ocorreu até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e pelo encaminhamento ao Instituto Médico-Legal (IML).

A família considera o período de espera excessivo e informou que pretende registrar uma reclamação junto à Ouvidoria da Polícia Científica e à direção do IML, solicitando esclarecimentos sobre os motivos da demora.

Carlinhos era conhecido na região, e a morte provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua rotina no ciclismo.

As circunstâncias da morte deverão ser oficialmente esclarecidas após os procedimentos periciais.

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