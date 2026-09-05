Um homem conhecido como Carlinhos morreu neste sábado (5) enquanto praticava ciclismo pela Estrada do Cajuru, em São José dos Campos. Segundo informações, ele teria sofrido um mal súbito durante a atividade e caiu no local.

Pessoas que estavam na região tentaram prestar os primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, enquanto aguardavam a chegada das equipes de emergência. Apesar das tentativas de socorro, o ciclista não resistiu e morreu.

Após a confirmação da morte, familiares relataram ainda uma demora de mais de quatro horas para o recolhimento do corpo. Segundo eles, a espera ocorreu até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e pelo encaminhamento ao Instituto Médico-Legal (IML).