O Comercial de Ribeirão Preto será o adversário do São José nas quartas de final da Copa Paulista de 2026. Na tarde deste sábado (5), o Bafo eliminou o EC São Bernardo, fora de casa, nos pênaltis, e avançou no play in, as oitavas de final, depois de vencer em casa por 2 a 0 e perder na volta pelo mesmo placar.

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O São José, que entra direto nas quartas por ter a melhor campanha do grupo 4 na primeira fase, teve a segunda melhor campanha geral até agora. E terá o Comercial agora pela frente, que é o time com a terceira melhor campanha no mata-mata.