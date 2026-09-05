O Comercial de Ribeirão Preto será o adversário do São José nas quartas de final da Copa Paulista de 2026. Na tarde deste sábado (5), o Bafo eliminou o EC São Bernardo, fora de casa, nos pênaltis, e avançou no play in, as oitavas de final, depois de vencer em casa por 2 a 0 e perder na volta pelo mesmo placar.
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O São José, que entra direto nas quartas por ter a melhor campanha do grupo 4 na primeira fase, teve a segunda melhor campanha geral até agora. E terá o Comercial agora pela frente, que é o time com a terceira melhor campanha no mata-mata.
Agora, o primeiro jogo entre as equipes será em Ribeirão Preto, na semana que vem, com a volta no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Mas, o dia e horário exatos ainda serão confirmados durante a semana pela FPF (Federação Paulista de Futebol).
No ano passado, a Águia do Vale caiu justamente para o Comercial, nas quartas de final, quando perdeu as duas partidas por 1 a 0, mesmo tendo a melhor campanha.
A Copa Paulista vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O campeão escolhe qual dos dois quer disputar, com o vice ficando com a outra vaga.