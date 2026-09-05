O estudante Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, aluno do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera de Taubaté, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.

A morte do jovem foi lamentada pela instituição de ensino, que publicou uma nota de pesar neste sábado (5). Na homenagem, a faculdade destacou as lembranças e os vínculos construídos por Luis Otávio durante sua trajetória acadêmica.

“Luis Otávio fará parte para sempre da história da nossa comunidade acadêmica”, afirmou a Anhanguera.