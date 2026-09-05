O estudante Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, aluno do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera de Taubaté, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.
A morte do jovem foi lamentada pela instituição de ensino, que publicou uma nota de pesar neste sábado (5). Na homenagem, a faculdade destacou as lembranças e os vínculos construídos por Luis Otávio durante sua trajetória acadêmica.
“Luis Otávio fará parte para sempre da história da nossa comunidade acadêmica”, afirmou a Anhanguera.
Professores, colaboradores e alunos também manifestaram solidariedade aos familiares e amigos do estudante.
O acidente
A colisão aconteceu por volta das 17h28, na altura do km 23,6 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho que liga o Vale do Paraíba a Campos do Jordão.
O acidente envolveu uma VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom. Os dois ocupantes da caminhonete morreram.
Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas chegou a ser retirada do veículo e atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O outro ocupante já estava morto quando as equipes chegaram ao local.
Inicialmente, as duas vítimas constaram como não identificadas no registro policial, já que não havia documentação original disponível no momento da ocorrência. Por isso, foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmação formal das identidades.
Motorista relatou invasão da faixa
Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do ônibus afirmou que seguia no sentido Campos do Jordão quando, ao passar por uma curva, percebeu a Saveiro entrando repentinamente na faixa em que o coletivo trafegava.
Segundo o relato, o automóvel aparentemente perdeu o controle antes da colisão frontal. O condutor disse que estava a uma velocidade aproximada entre 75 km/h e 77 km/h e que não teve tempo suficiente para realizar uma manobra capaz de evitar a batida.
Ele informou ainda que possui uma gravação do acidente, que poderá ser utilizada durante as investigações.
Investigação continua
No despacho incluído no boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou que, na análise preliminar, não havia elementos que apontassem culpa ou dolo do motorista do ônibus.
As imagens apresentadas indicariam, inicialmente, que a Saveiro teria invadido a pista contrária. A conclusão definitiva, no entanto, dependerá dos laudos periciais, da análise das imagens e de outros depoimentos.
Também não havia informação de que o motorista do coletivo estivesse sob efeito de álcool ou drogas.
A Saveiro foi apreendida administrativamente após a perícia, enquanto o ônibus foi liberado para a empresa. O caso seguirá sendo investigado por meio de inquérito policial.