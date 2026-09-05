05 de setembro de 2026
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CRIME

Políca prende trio que traficava droga 'gourmet' na região

Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homens foram presos com drogas em Campos do Jordão
Homens foram presos com drogas em Campos do Jordão

Três pessoas foram presas durante uma operação em Campos do Jordão contra um grupo suspeito de atuar na venda de drogas de alto valor comercial.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, e teve como alvo endereços ligados a investigados por associação para o tráfico de drogas. Entre os entorpecentes comercializados pelo grupo estariam substâncias conhecidas como DRY e ICE.

De acordo com a investigação, os suspeitos teriam estruturado um esquema de venda com entregas aos compradores. Para manter a atividade, o grupo utilizaria diferentes imóveis para guardar, preparar e distribuir as drogas.

As apurações também indicam que havia divisão de funções entre os integrantes, com pessoas responsáveis por etapas distintas da operação, desde o armazenamento até a entrega das substâncias.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de DRY e ICE, além de outros materiais que serão analisados no decorrer da investigação.

A estimativa da Polícia Civil é de que a apreensão tenha causado um prejuízo superior a R$ 100 mil ao tráfico de drogas.

Os três suspeitos localizados durante a operação foram levados para a delegacia e permaneceram presos após os procedimentos de polícia judiciária.

A investigação segue em andamento para identificar eventuais outros participantes do esquema e esclarecer de onde vinham os entorpecentes, como funcionava a distribuição e quais eram os destinos das drogas comercializadas.

Informações que possam contribuir com o trabalho policial podem ser repassadas pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp (12) 99240-6344. O anonimato é garantido.

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