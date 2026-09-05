Três pessoas foram presas durante uma operação em Campos do Jordão contra um grupo suspeito de atuar na venda de drogas de alto valor comercial.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, e teve como alvo endereços ligados a investigados por associação para o tráfico de drogas. Entre os entorpecentes comercializados pelo grupo estariam substâncias conhecidas como DRY e ICE.

De acordo com a investigação, os suspeitos teriam estruturado um esquema de venda com entregas aos compradores. Para manter a atividade, o grupo utilizaria diferentes imóveis para guardar, preparar e distribuir as drogas.