Três pessoas foram presas durante uma operação em Campos do Jordão contra um grupo suspeito de atuar na venda de drogas de alto valor comercial.
A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, e teve como alvo endereços ligados a investigados por associação para o tráfico de drogas. Entre os entorpecentes comercializados pelo grupo estariam substâncias conhecidas como DRY e ICE.
De acordo com a investigação, os suspeitos teriam estruturado um esquema de venda com entregas aos compradores. Para manter a atividade, o grupo utilizaria diferentes imóveis para guardar, preparar e distribuir as drogas.
As apurações também indicam que havia divisão de funções entre os integrantes, com pessoas responsáveis por etapas distintas da operação, desde o armazenamento até a entrega das substâncias.
Durante as buscas, os policiais apreenderam uma quantidade significativa de DRY e ICE, além de outros materiais que serão analisados no decorrer da investigação.
A estimativa da Polícia Civil é de que a apreensão tenha causado um prejuízo superior a R$ 100 mil ao tráfico de drogas.
Os três suspeitos localizados durante a operação foram levados para a delegacia e permaneceram presos após os procedimentos de polícia judiciária.
A investigação segue em andamento para identificar eventuais outros participantes do esquema e esclarecer de onde vinham os entorpecentes, como funcionava a distribuição e quais eram os destinos das drogas comercializadas.
Informações que possam contribuir com o trabalho policial podem ser repassadas pelo telefone 197 ou pelo WhatsApp (12) 99240-6344. O anonimato é garantido.