Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado de um caminhão que tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná.
Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia de Ibiporã para Jataizinho. O pai da criança dirigia o veículo e a mãe viajava como passageira. O bebê também estava na cabine.
Ainda de acordo com a PRF, o caminhão tombou, deslizou por pelo menos 80 metros sobre o asfalto e atingiu um paredão de pedras na marginal da rodovia. Nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente.
A polícia informou que o bebê estava solto no interior do caminhão no momento do tombamento. Após o acidente, equipes de resgate levaram cerca de duas horas para localizar a criança, que foi encontrada fora do veículo, sob parte de uma carga de arroz.
A mãe ficou presa às ferragens e precisou de aproximadamente uma hora para ser retirada. Ela sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e foi encaminhada a um hospital de Londrina.
O pai recebeu atendimento médico após entrar em estado de choque.
O corpo da criança foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.
Durante o atendimento da ocorrência e a limpeza da pista, o trânsito na BR-369 ficou parcialmente interditado.