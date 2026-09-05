05 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Bebê de sete meses morre após ser ejetado de caminhão

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bebê morreu em acidente
Bebê morreu em acidente

Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado de um caminhão que tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia de Ibiporã para Jataizinho. O pai da criança dirigia o veículo e a mãe viajava como passageira. O bebê também estava na cabine.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão tombou, deslizou por pelo menos 80 metros sobre o asfalto e atingiu um paredão de pedras na marginal da rodovia. Nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente.

A polícia informou que o bebê estava solto no interior do caminhão no momento do tombamento. Após o acidente, equipes de resgate levaram cerca de duas horas para localizar a criança, que foi encontrada fora do veículo, sob parte de uma carga de arroz.

A mãe ficou presa às ferragens e precisou de aproximadamente uma hora para ser retirada. Ela sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e foi encaminhada a um hospital de Londrina.

O pai recebeu atendimento médico após entrar em estado de choque.

O corpo da criança foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência e a limpeza da pista, o trânsito na BR-369 ficou parcialmente interditado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários