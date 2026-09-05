Um bebê de sete meses morreu na manhã deste sábado (5) após ser ejetado de um caminhão que tombou na BR-369, em Ibiporã, no norte do Paraná.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia de Ibiporã para Jataizinho. O pai da criança dirigia o veículo e a mãe viajava como passageira. O bebê também estava na cabine.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão tombou, deslizou por pelo menos 80 metros sobre o asfalto e atingiu um paredão de pedras na marginal da rodovia. Nenhum outro veículo teria se envolvido no acidente.