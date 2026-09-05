05 de setembro de 2026
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DEMONÍACO

Mãe mata o filho de 2 anos acreditando ser 'anticristo'*

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Casa onde ocorreu a morte
Casa onde ocorreu a morte

Uma mulher de 40 anos foi presa em Illinois, nos Estados Unidos, acusada de matar o próprio filho, de apenas 2 anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, Corie Walsh teria cometido o crime por acreditar que a criança seria “o diabo” e “o anticristo”.

De acordo com a ABC, os advogados da mulher afirmam que ela enfrentava um episódio psicótico no momento do crime. A defesa classificou o caso como uma tragédia para toda a família e afirmou que as circunstâncias deverão ser analisadas durante o processo judicial.

A criança foi encontrada por um vizinho, que acionou o socorro. O menino chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações apontam ainda que Corie estaria acompanhando o julgamento de Lindsay Clancy, mulher de Massachusetts acusada pela morte dos três filhos e cuja defesa também sustenta que ela apresentava um quadro de psicose pós-parto.

O marido de Corie Walsh estava fora da cidade no momento da ocorrência. Outro bebê também estava na residência, mas não ficou ferido. Outras duas crianças da família estavam na escola.

O caso segue sob investigação e será analisado pela Justiça dos Estados Unidos.

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