Uma mulher de 40 anos foi presa em Illinois, nos Estados Unidos, acusada de matar o próprio filho, de apenas 2 anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, Corie Walsh teria cometido o crime por acreditar que a criança seria “o diabo” e “o anticristo”.

De acordo com a ABC, os advogados da mulher afirmam que ela enfrentava um episódio psicótico no momento do crime. A defesa classificou o caso como uma tragédia para toda a família e afirmou que as circunstâncias deverão ser analisadas durante o processo judicial.

A criança foi encontrada por um vizinho, que acionou o socorro. O menino chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.