Uma mulher de 40 anos foi presa em Illinois, nos Estados Unidos, acusada de matar o próprio filho, de apenas 2 anos. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, Corie Walsh teria cometido o crime por acreditar que a criança seria “o diabo” e “o anticristo”.
De acordo com a ABC, os advogados da mulher afirmam que ela enfrentava um episódio psicótico no momento do crime. A defesa classificou o caso como uma tragédia para toda a família e afirmou que as circunstâncias deverão ser analisadas durante o processo judicial.
A criança foi encontrada por um vizinho, que acionou o socorro. O menino chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
As informações apontam ainda que Corie estaria acompanhando o julgamento de Lindsay Clancy, mulher de Massachusetts acusada pela morte dos três filhos e cuja defesa também sustenta que ela apresentava um quadro de psicose pós-parto.
O marido de Corie Walsh estava fora da cidade no momento da ocorrência. Outro bebê também estava na residência, mas não ficou ferido. Outras duas crianças da família estavam na escola.
O caso segue sob investigação e será analisado pela Justiça dos Estados Unidos.