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ACIDENTE

Homem e criança ficam feridos após batida com trem no Vale

Por Leandro Vaz | Canas
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem e criança ficaram feridos
Homem e criança ficaram feridos

Um homem de 32 anos e uma criança de 9 anos ficaram feridos após um carro se envolver em uma colisão com um trem na manhã deste sábado (5), em Canas, no Vale do Paraíba.

O acidente aconteceu por volta das 9h30, na Rodovia Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro, no bairro Itatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão com a composição ferroviária, o automóvel capotou.

Equipes de resgate foram acionadas e atenderam duas vítimas no local. O homem, de 32 anos, apresentava escoriações nos braços e nas pernas.

Já o menino, de 9 anos, sentia dores na região da coluna e também apresentava escoriações.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Lorena, onde passaram por avaliação e atendimento médico.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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