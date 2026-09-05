Um homem de 32 anos e uma criança de 9 anos ficaram feridos após um carro se envolver em uma colisão com um trem na manhã deste sábado (5), em Canas, no Vale do Paraíba.
O acidente aconteceu por volta das 9h30, na Rodovia Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro, no bairro Itatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão com a composição ferroviária, o automóvel capotou.
Equipes de resgate foram acionadas e atenderam duas vítimas no local. O homem, de 32 anos, apresentava escoriações nos braços e nas pernas.
Já o menino, de 9 anos, sentia dores na região da coluna e também apresentava escoriações.
As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Lorena, onde passaram por avaliação e atendimento médico.
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.