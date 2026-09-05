A chuva chegou com força ao Litoral Norte, na manhã deste sábado (5) e pode frustrar os planos de quem escolheu as praias da região para aproveitar o feriado prolongado de 7 de Setembro.

Depois do calor registrado nos últimos dias, a chegada de uma frente fria mudou o cenário logo no início do feriadão. A manhã deste sábado começou com muitas nuvens e pancadas de chuva em cidades da região.

A instabilidade já havia dado sinais na noite de sexta-feira (4). Fortes ventos atingiram diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. No Canal de São Sebastião, as condições meteorológicas chegaram a provocar a paralisação da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela.