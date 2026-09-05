A chuva chegou com força ao Litoral Norte, na manhã deste sábado (5) e pode frustrar os planos de quem escolheu as praias da região para aproveitar o feriado prolongado de 7 de Setembro.
Depois do calor registrado nos últimos dias, a chegada de uma frente fria mudou o cenário logo no início do feriadão. A manhã deste sábado começou com muitas nuvens e pancadas de chuva em cidades da região.
A instabilidade já havia dado sinais na noite de sexta-feira (4). Fortes ventos atingiram diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. No Canal de São Sebastião, as condições meteorológicas chegaram a provocar a paralisação da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela.
Neste sábado, a tendência é de continuidade da chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de perigo potencial para tempestade válido até as 23h59.
O alerta prevê volumes de 20 a 30 milímetros de chuva por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o Inmet, existe baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.
Chuva continua e temperatura despenca
Para quem chegou ao Litoral Norte esperando sol e praia durante os três dias do feriado, a previsão não é animadora.
Em Ubatuba, a temperatura neste sábado varia entre 16°C e 25°C. Há previsão de pancadas de chuva pela manhã, chuva e trovoadas durante a tarde e novas pancadas à noite.
No domingo (6), além da instabilidade, o frio ganha força. A mínima prevista despenca para 8°C e a máxima fica em 21°C. O dia deve permanecer com muitas nuvens, pancadas isoladas pela manhã e possibilidade de chuva nos demais períodos.
Na segunda-feira (7), feriado da Independência, o cenário continua pouco favorável para quem pretende aproveitar as praias. A previsão aponta muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva, com temperaturas entre 8°C e 20°C.
O Inmet também emitiu um segundo alerta, desta vez para declínio de temperatura. O aviso começa à meia-noite de domingo e permanece válido até as 12h de segunda-feira. A previsão é de queda entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde.
Assim, o guarda-sol e a roupa de banho podem acabar dividindo espaço com guarda-chuva e casaco na bagagem de quem escolheu o Litoral Norte para passar o feriadão.