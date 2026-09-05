São José dos Campos terá uma mudança brusca no tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. Depois de dias de calor, chuva, vento e uma forte queda nas temperaturas devem marcar o fim de semana. A previsão indica mínima de apenas 6°C na segunda-feira (7).
A virada no tempo começou a ser percebida ainda no início da noite de sexta-feira (4), quando uma forte ventania atingiu diferentes regiões de São José dos Campos. Rajadas foram registradas por moradores principalmente nas regiões sul, oeste e leste, por volta das 18h15.
Neste sábado (5), a mudança ganha força com chuva e possibilidade de temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um aviso de perigo potencial para tempestades válido durante todo o dia.
O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos, alagamentos e danos em plantações.
De 24°C para 6°C
A queda mais acentuada das temperaturas será percebida a partir de domingo (6).
Neste sábado, os termômetros em São José dos Campos devem variar entre 13°C e 24°C. O dia terá muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, principalmente durante a tarde.
No domingo, a mínima prevista despenca para 7°C, enquanto a máxima não deve passar dos 17°C. A previsão continua indicando muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia.
Já na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, São José pode registrar a menor temperatura deste período: 6°C de mínima e apenas 16°C de máxima. Também há previsão de muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva.
Na comparação entre sábado e segunda-feira, a temperatura máxima prevista cai 8°C, passando de 24°C para 16°C. A mínima recua de 13°C para 6°C.
Inmet alerta para queda de temperatura
Diante da mudança, o Inmet também emitiu um aviso de perigo potencial para declínio de temperatura. O alerta começa à meia-noite de domingo e permanece válido até as 12h de segunda-feira.
A previsão é de queda entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde.
A combinação de temperaturas baixas, céu encoberto e chuva deve aumentar ainda mais a sensação de frio durante o feriado prolongado.
A mudança também atinge outras áreas do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Na sexta-feira, os fortes ventos chegaram a provocar a paralisação da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela no início da noite.
A recomendação durante os episódios de tempestade é evitar permanecer próximo a árvores, postes e estruturas frágeis e redobrar a atenção em locais sujeitos a alagamentos.