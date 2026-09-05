São José dos Campos terá uma mudança brusca no tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. Depois de dias de calor, chuva, vento e uma forte queda nas temperaturas devem marcar o fim de semana. A previsão indica mínima de apenas 6°C na segunda-feira (7).

A virada no tempo começou a ser percebida ainda no início da noite de sexta-feira (4), quando uma forte ventania atingiu diferentes regiões de São José dos Campos. Rajadas foram registradas por moradores principalmente nas regiões sul, oeste e leste, por volta das 18h15.

Neste sábado (5), a mudança ganha força com chuva e possibilidade de temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um aviso de perigo potencial para tempestades válido durante todo o dia.