A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o acidente entre um ônibus da Pássaro Marrom e uma VW Saveiro que deixou duas pessoas mortas na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na sexta-feira (4).

A colisão aconteceu na altura do km 23,6, na zona rural do município. Segundo o registro policial, a batida foi frontal.

Os dois ocupantes da Saveiro sofreram ferimentos gravíssimos. Uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A segunda já foi encontrada morta no interior do veículo.