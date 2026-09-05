A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o acidente entre um ônibus da Pássaro Marrom e uma VW Saveiro que deixou duas pessoas mortas na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé, na sexta-feira (4).
A colisão aconteceu na altura do km 23,6, na zona rural do município. Segundo o registro policial, a batida foi frontal.
Os dois ocupantes da Saveiro sofreram ferimentos gravíssimos. Uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A segunda já foi encontrada morta no interior do veículo.
Como as vítimas ainda não haviam sido formalmente identificadas no momento do registro da ocorrência, a Polícia Civil solicitou exames necroscópico e datiloscópico ao Instituto Médico Legal.
O motorista do ônibus, Fabrizio Reis da Silva, afirmou à polícia que seguia no sentido Campos do Jordão, a uma velocidade aproximada entre 75 km/h e 77 km/h, quando viu a Saveiro invadir repentinamente a faixa contrária ao contornar uma curva.
Segundo o relato, o veículo teria perdido o controle antes da colisão. O motorista disse ainda que não teve tempo de realizar uma manobra evasiva e informou possuir uma gravação em vídeo do momento do acidente.
A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local após a preservação da área pelas equipes policiais. A Saveiro foi apreendida administrativamente para exames periciais, enquanto o ônibus foi liberado após a conclusão dos procedimentos.
Em despacho, a autoridade policial registrou que, neste estágio inicial da investigação, não há elementos que indiquem dolo ou culpa por parte do motorista do ônibus. A avaliação preliminar considerou também as imagens apresentadas e os indícios de que a Saveiro teria invadido a pista contrária.
O boletim também informa que não havia notícia de consumo de álcool ou drogas pelo condutor do coletivo.
A investigação seguirá por meio de inquérito policial, com análise dos laudos periciais e coleta de novos depoimentos. Não foi caracterizada situação de flagrante delito em relação ao motorista do ônibus.