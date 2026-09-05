O trânsito segue carregado na Rodovia Presidente Dutra na manhã deste sábado (5), em meio à saída para o feriado prolongado de 7 de Setembro. Segundo atualização da RioSP, Taubaté e Jacareí concentram os principais pontos de lentidão no Vale do Paraíba.
O trecho mais crítico está em Taubaté, onde há 12 quilômetros de tráfego intenso na pista expressa, entre os quilômetros 117 e 105, no sentido Rio de Janeiro.
Em Jacareí, a concessionária registra outros 8 quilômetros de fluxo intenso, também na pista expressa e no sentido Rio, entre os quilômetros 165 e 157.
Os dois trechos somam 20 quilômetros de tráfego intenso no sentido Rio de Janeiro, embora estejam separados por pontos da rodovia sem retenção informada pela concessionária.
No sentido São Paulo, Taubaté também apresenta lentidão, com cerca de 2 quilômetros de congestionamento.
O movimento forte começou ainda na sexta-feira (4) e continua neste sábado, principalmente entre motoristas que deixam a Grande São Paulo e cruzam o Vale do Paraíba em direção ao Rio de Janeiro e ao Litoral Norte durante o feriado prolongado.