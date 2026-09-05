O trânsito segue carregado na Rodovia Presidente Dutra na manhã deste sábado (5), em meio à saída para o feriado prolongado de 7 de Setembro. Segundo atualização da RioSP, Taubaté e Jacareí concentram os principais pontos de lentidão no Vale do Paraíba.

O trecho mais crítico está em Taubaté, onde há 12 quilômetros de tráfego intenso na pista expressa, entre os quilômetros 117 e 105, no sentido Rio de Janeiro.

Em Jacareí, a concessionária registra outros 8 quilômetros de fluxo intenso, também na pista expressa e no sentido Rio, entre os quilômetros 165 e 157.