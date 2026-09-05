Um incêndio atingiu uma oficina no bairro Capricórnio II, em Caraguatatuba, durante a madrugada deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h15 para atender à ocorrência na Rua Um.

Segundo os bombeiros, a oficina possui aproximadamente 60 metros quadrados e é dividida em dois cômodos. As chamas se concentraram em um dos ambientes, utilizado para armazenar ferramentas e peças.

Dois veículos estavam no interior do imóvel no momento do incêndio. Um deles teve a lateral danificada em razão do calor provocado pelas chamas. O segundo foi atingido apenas pela fuligem.