05 de setembro de 2026
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EM CARAGUÁ

Incêndio atinge oficina e danifica veículo durante a madrugada

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Incêndio em oficina em Caraguatatuba
Incêndio em oficina em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu uma oficina no bairro Capricórnio II, em Caraguatatuba, durante a madrugada deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h15 para atender à ocorrência na Rua Um.

Segundo os bombeiros, a oficina possui aproximadamente 60 metros quadrados e é dividida em dois cômodos. As chamas se concentraram em um dos ambientes, utilizado para armazenar ferramentas e peças.

Dois veículos estavam no interior do imóvel no momento do incêndio. Um deles teve a lateral danificada em razão do calor provocado pelas chamas. O segundo foi atingido apenas pela fuligem.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate às chamas e conseguiram extinguir o incêndio. Após os trabalhos, o imóvel foi deixado em segurança sob responsabilidade do proprietário e do policiamento da área.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas.

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