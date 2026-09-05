Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma caminhonete VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. A colisão aconteceu na altura do km 23,6, no trecho que dá acesso a Campos do Jordão.
A confirmação das mortes consta no boletim de ocorrência registrado durante a madrugada deste sábado (5), no Plantão Policial de Taubaté.
Segundo o documento, equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas por volta das 17h28. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os dois veículos envolvidos na colisão.
Os dois ocupantes da Saveiro morreram. De acordo com o registro policial, uma das vítimas chegou a ser retirada do veículo e atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A outra já estava morta no interior do automóvel.
Até a conclusão do boletim, as vítimas ainda não haviam sido oficialmente identificadas. Como não foram apresentados documentos originais, a Polícia Civil solicitou exames necroscópicos e datiloscópicos ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmar as identidades.
Motorista diz que Saveiro invadiu pista
Em depoimento, o motorista do ônibus contou que seguia pela Floriano Rodrigues Pinheiro no sentido Campos do Jordão quando, ao passar por uma curva, viu a Saveiro, que trafegava no sentido contrário, entrar repentinamente na faixa do coletivo.
Segundo o condutor, o automóvel aparentemente perdeu o controle na curva e veio em direção ao ônibus, provocando a colisão frontal.
O motorista declarou que trafegava entre 75 km/h e 77 km/h, que não realizava ultrapassagem e que não houve tempo suficiente para uma manobra capaz de evitar o impacto. Ele afirmou ainda que conseguiu manter o controle do ônibus após a batida e que o sistema de frenagem inteligente do veículo auxiliou na redução da velocidade.
O condutor também informou à polícia que possui uma filmagem do acidente e que as imagens poderão ser anexadas à investigação.
Polícia vê indícios de que Saveiro causou acidente
No despacho registrado no boletim, a autoridade policial afirma que, nesta fase inicial da investigação, não foram encontrados elementos que indiquem culpa ou dolo por parte do motorista do ônibus.
Segundo a Polícia Civil, as imagens apresentadas pelo condutor indicariam, preliminarmente, que o veículo onde estavam as vítimas teria dado causa ao acidente.
O boletim também informa que não havia notícia de que o motorista do ônibus estivesse sob efeito de álcool ou drogas.
A Polícia Civil destacou, porém, que ainda será necessário aguardar os laudos da perícia e outros depoimentos para esclarecer definitivamente as circunstâncias da colisão. O caso deverá prosseguir por meio de inquérito policial.
Os dois veículos passaram por perícia. A Saveiro foi apreendida administrativamente, enquanto o ônibus foi liberado para a empresa Pássaro Marrom após os trabalhos periciais.
O acidente ocorreu em plena saída para o feriado prolongado e provocou dificuldades no trânsito da rodovia, uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e Campos do Jordão.