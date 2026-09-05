Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo uma caminhonete VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. A colisão aconteceu na altura do km 23,6, no trecho que dá acesso a Campos do Jordão.

A confirmação das mortes consta no boletim de ocorrência registrado durante a madrugada deste sábado (5), no Plantão Policial de Taubaté.

Segundo o documento, equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas por volta das 17h28. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram os dois veículos envolvidos na colisão.