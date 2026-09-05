O Viapol Vôlei São José volta à quadra neste sábado (5) para um dos principais desafios de sua campanha no Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Bauru, às 19h, em partida válida pela segunda rodada do estadual.
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O duelo será disputado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, onde o time joseense tenta manter o embalo depois de uma semana positiva. Na estreia do Paulista, o Viapol venceu o Praia Grande por 3 sets a 0, em atuação dominante.
Antes do compromisso deste sábado, os Gigantes do Vale também levantaram o troféu da Copa São José de Voleibol. O torneio foi realizado entre os dias 28 e 30 de agosto e reuniu equipes que estarão na próxima temporada da Superliga masculina, como Itambé Minas, Montes Claros Vôlei e Saneago Goiás.
O time da casa terminou a competição com 100% de aproveitamento, vencendo os três jogos disputados. Para o técnico Flávio Tavares, o torneio serviu para dar mais ritmo ao elenco e acelerar o processo de entrosamento para a sequência da temporada.
Segundo o treinador, o confronto com o Sesi Bauru terá peso importante na briga pela classificação no Campeonato Paulista. A expectativa é de uma partida equilibrada, diante de um adversário que também começou bem a competição.
Bauru chega invicto
O Sesi Bauru já disputou duas partidas pelo Campeonato Paulista e ainda não perdeu. A equipe venceu o Ilhabela/Milclean por 3 sets a 1 e depois superou o Itaquá Vôlei Mania por 3 sets a 2.
Com duas vitórias, o adversário chega a São José dos Campos em busca de mais um resultado positivo. O retrospecto recente aumenta a importância do confronto para o Viapol, que terá novamente o fator casa a seu favor.
A partida também será uma oportunidade para a torcida acompanhar de perto a evolução da equipe após o título da Copa São José e a boa estreia no estadual.
Ingressos para Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru
Os ingressos para a partida estão à venda pela internet. O valor da entrada para a arquibancada é de R$ 20. Também há opção de meia-entrada solidária por R$ 10, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
A modalidade solidária é limitada a 40% da carga total de ingressos e os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social.
Para o setor de frisas, o ingresso custa R$ 40, enquanto o acesso às cadeiras de quadra sai por R$ 80. Crianças com menos de 4 anos não pagam, desde que estejam acompanhadas por um adulto pagante.
O estacionamento da Farma Conde Arena será gratuito para o público.
Serviço
Campeonato Paulista – 2ª rodada
Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru
Data: sábado (5 de setembro)
Horário: 19h
Local: Farma Conde Arena
Ingressos: disponíveis pela Ticket Fácil
Transmissão: YouTube do Canal SP Vôlei