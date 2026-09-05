O Viapol Vôlei São José volta à quadra neste sábado (5) para um dos principais desafios de sua campanha no Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Bauru, às 19h, em partida válida pela segunda rodada do estadual.

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O duelo será disputado na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, onde o time joseense tenta manter o embalo depois de uma semana positiva. Na estreia do Paulista, o Viapol venceu o Praia Grande por 3 sets a 0, em atuação dominante.