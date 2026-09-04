Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus deixou dois homens mortos na noite desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé. O acidente aconteceu na altura do km 23, no trecho que dá acesso à região de Campos do Jordão.

A batida envolveu uma Volkswagen Saveiro branca e um ônibus de transporte intermunicipal da Pássaro Marron.

Segundo as informações disponíveis, uma das vítimas morreu ainda no local. O segundo homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento para o hospital. As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas.