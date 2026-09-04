Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus deixou dois homens mortos na noite desta sexta-feira (4), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Tremembé. O acidente aconteceu na altura do km 23, no trecho que dá acesso à região de Campos do Jordão.
A batida envolveu uma Volkswagen Saveiro branca e um ônibus de transporte intermunicipal da Pássaro Marron.
Segundo as informações disponíveis, uma das vítimas morreu ainda no local. O segundo homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante o deslocamento para o hospital. As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas.
Equipes de emergência foram mobilizadas para atender a ocorrência, e a Polícia Rodoviária Estadual também esteve no trecho. Por volta das 21h30, a perícia ainda era aguardada para realizar os trabalhos que poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.
Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou a colisão frontal. Também não foi informado se um dos veículos teria invadido a pista contrária, se houve alguma tentativa de ultrapassagem ou se outro fator contribuiu para a batida.
Não havia, até o início da noite, confirmação oficial de feridos entre os ocupantes do ônibus.
O acidente ocorreu justamente na noite que antecede o feriado prolongado, período em que a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro costuma registrar aumento no movimento de veículos em direção à Serra da Mantiqueira.
A ocorrência deverá ser registrada na Polícia Civil, em Taubaté. A investigação deverá considerar os vestígios encontrados na rodovia, as condições dos veículos, possíveis depoimentos e o resultado da perícia para determinar a dinâmica da colisão.