04 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Esfaqueou o próprio marido no abdômen e acabou presa

Por Da Redação | Sinop (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Esfaqueou o próprio marido no abdômen e acabou presa
Esfaqueou o próprio marido no abdômen e acabou presa

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar após esfaquear o próprio marido, também de 37 anos, na noite de quinta-feira (3). O homem estava sentado na calçada de um estabelecimento comercial quando foi atingido na lateral do abdômen.

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O caso aconteceu no bairro Vila Santana, em Sinop, no Mato Grosso. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que a mulher se aproximou do marido portando uma faca e desferiu o golpe contra ele.

Mulher alegou sofrer violência doméstica

Abordada pela Polícia Militar logo após a agressão, a mulher afirmou que teria sido vítima de episódios recorrentes de violência doméstica. Segundo o relato apresentado aos policiais, ela estaria cansada das supostas agressões físicas praticadas pelo companheiro.

A suspeita também informou que havia consumido bebida alcoólica antes da discussão que terminou com o ataque.

Durante a abordagem, a mulher ainda relatou aos policiais que possui filhos menores de idade sob sua responsabilidade. Segundo ela, um dos filhos necessita de cuidados especiais contínuos.

Homem é socorrido após ser esfaqueado

O marido ferido recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região para receber atendimento médico de urgência.

Não foram informadas, no texto-base, a gravidade dos ferimentos ou a situação de saúde da vítima após o atendimento hospitalar.

Investigação

Após o registro da ocorrência, a mulher foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil. O caso deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica da agressão e apurar também as denúncias de violência doméstica mencionadas pela suspeita.

A investigação deverá analisar as circunstâncias que antecederam o ataque e os relatos das testemunhas que estavam no local.

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