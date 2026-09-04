Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar após esfaquear o próprio marido, também de 37 anos, na noite de quinta-feira (3). O homem estava sentado na calçada de um estabelecimento comercial quando foi atingido na lateral do abdômen.

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O caso aconteceu no bairro Vila Santana, em Sinop, no Mato Grosso. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, testemunhas relataram aos policiais que a mulher se aproximou do marido portando uma faca e desferiu o golpe contra ele.

Mulher alegou sofrer violência doméstica