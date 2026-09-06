No mercado atual, o "novo luxo" no setor de vinhos redefine a sofisticação, mudando o foco de rótulos excessivamente caros e da ostentação para a busca por autenticidade, sustentabilidade e experiências imersivas. Qualidade e significado em vez de volume: o consumidor atual prioriza a história, a origem e a conexão emocional com o produto, em detrimento da mera quantidade ou do preço elevado. E, dentro desse cenário, a 16ª edição da Feira de Vinhos Amicci Anchieta, em São José dos Campos, que está sendo organizada pelo empresário e sommelier Marcelo de Moraes para o dia 23 de outubro, tem garimpado rótulos que são verdadeiras obras de arte e que serão apresentados como joias das mais de 25 vinícolas, representando cerca de 12 países, convidadas para o evento. Entre os destaques da edição, poderá ser encontrado o vinho VIK, eleito a melhor vinícola do mundo, cuja safra de 2021 ganhou 100 pontos de James Suckling. Outro destaque é o vinho Franco, 100% Cabernet Franc, que pertence à vinícola Maquis e foi eleito o melhor Cabernet Franc do Chile. Destaque ainda para o vinho Châteauneuf-du-Pape.

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Detalhes e singularidades de um encontro que analisa vinícolas conceituadas, o luxo contemporâneo presente nos mínimos detalhes da produção e a aproximação do vinho com uma obra de arte.