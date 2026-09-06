No mercado atual, o "novo luxo" no setor de vinhos redefine a sofisticação, mudando o foco de rótulos excessivamente caros e da ostentação para a busca por autenticidade, sustentabilidade e experiências imersivas. Qualidade e significado em vez de volume: o consumidor atual prioriza a história, a origem e a conexão emocional com o produto, em detrimento da mera quantidade ou do preço elevado. E, dentro desse cenário, a 16ª edição da Feira de Vinhos Amicci Anchieta, em São José dos Campos, que está sendo organizada pelo empresário e sommelier Marcelo de Moraes para o dia 23 de outubro, tem garimpado rótulos que são verdadeiras obras de arte e que serão apresentados como joias das mais de 25 vinícolas, representando cerca de 12 países, convidadas para o evento. Entre os destaques da edição, poderá ser encontrado o vinho VIK, eleito a melhor vinícola do mundo, cuja safra de 2021 ganhou 100 pontos de James Suckling. Outro destaque é o vinho Franco, 100% Cabernet Franc, que pertence à vinícola Maquis e foi eleito o melhor Cabernet Franc do Chile. Destaque ainda para o vinho Châteauneuf-du-Pape.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Detalhes e singularidades de um encontro que analisa vinícolas conceituadas, o luxo contemporâneo presente nos mínimos detalhes da produção e a aproximação do vinho com uma obra de arte.
Como restaurante, o Amicci Anchieta completa 12 anos no dia 14 de setembro, consolidando uma trajetória marcada pela cozinha italiana contemporânea e por uma forte relação com o universo dos vinhos, contando hoje com uma curadoria de mais de 900 rótulos nacionais e importados. Já sua famosa feira de vinhos é realizada duas vezes ao ano, reunindo vinícolas, produtores, enólogos e importadores selecionados, com rótulos de países como Argentina, Chile, Uruguai, França, Portugal e Brasil.
Um dos diferenciais da feira é justamente aproximar o público de quem está por trás dos vinhos. Produtores, proprietários de vinícolas e enólogos participam do evento, compartilhando histórias, características dos terroirs e detalhes de cada rótulo.
A experiência é complementada pela gastronomia do Amicci, com preparações pensadas para harmonizar com os diferentes estilos de vinhos apresentados durante a noite.
A próxima edição acontece no dia 23 de outubro de 2026, sexta-feira, a partir das 19h, na unidade Amicci Anchieta, em São José dos Campos. A escolha da sexta-feira busca também aproximar um novo público que, em edições anteriores realizadas durante a semana, nem sempre conseguia participar.
“A Feira representa muito do que construímos nesses 12 anos. Queremos que o cliente não apenas prove diferentes vinhos, mas conheça quem produz, entenda suas histórias e descubra novas possibilidades de harmonização. É uma noite de vinho, gastronomia e, principalmente, conhecimento”, afirma Marcelo de Moraes, diretor e sommelier do Amicci.