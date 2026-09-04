O turismo brasileiro de luxo encerrou 2025 com números consistentes, aumento do volume de hospedagens, intenção majoritária de ampliação dos negócios e motivos para comemorar. É o que revela o Anuário BLTA 2026, da Brazilian Luxury Travel Association, estudo realizado em parceria com o Centro Universitário Senac que consolida os principais indicadores do turismo de alto padrão no Brasil e retrata a evolução do segmento a partir dos resultados de 71 associados que responderam à pesquisa, elaborada por meio de abordagens on-line. Mais do que registrar números, o anuário identifica movimentos, desafios e oportunidades, evidenciando, para além do desempenho econômico, a contribuição dos afiliados da BLTA na geração de trabalho e renda, na valorização das comunidades locais onde operam e na conservação dos ambientes que tornam cada destino único.

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Os dados de 63 meios de hospedagem reunidos na pesquisa (hotéis, pousadas, lodges e resorts) refletem um setor pujante, com faturamento bruto estimado em R$ 3,34 bilhões, diária média de R$ 3.109 e um número de hóspedes próximo de 1 milhão, mantendo estável a taxa de ocupação em 50%. Já as oito operadoras associadas à BLTA experimentaram, no período, um cenário de expansão, com tíquetes médios diários de R$ 16.524 para o público doméstico (6% a mais em relação a 2024) e de R$ 21.216 para viajantes internacionais (evolução de 4% no mesmo período).