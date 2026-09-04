O turismo brasileiro de luxo encerrou 2025 com números consistentes, aumento do volume de hospedagens, intenção majoritária de ampliação dos negócios e motivos para comemorar. É o que revela o Anuário BLTA 2026, da Brazilian Luxury Travel Association, estudo realizado em parceria com o Centro Universitário Senac que consolida os principais indicadores do turismo de alto padrão no Brasil e retrata a evolução do segmento a partir dos resultados de 71 associados que responderam à pesquisa, elaborada por meio de abordagens on-line. Mais do que registrar números, o anuário identifica movimentos, desafios e oportunidades, evidenciando, para além do desempenho econômico, a contribuição dos afiliados da BLTA na geração de trabalho e renda, na valorização das comunidades locais onde operam e na conservação dos ambientes que tornam cada destino único.
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Os dados de 63 meios de hospedagem reunidos na pesquisa (hotéis, pousadas, lodges e resorts) refletem um setor pujante, com faturamento bruto estimado em R$ 3,34 bilhões, diária média de R$ 3.109 e um número de hóspedes próximo de 1 milhão, mantendo estável a taxa de ocupação em 50%. Já as oito operadoras associadas à BLTA experimentaram, no período, um cenário de expansão, com tíquetes médios diários de R$ 16.524 para o público doméstico (6% a mais em relação a 2024) e de R$ 21.216 para viajantes internacionais (evolução de 4% no mesmo período).
Em 2025, o mercado interno manteve sua posição de destaque, representando 70% dos hóspedes recebidos, enquanto visitantes estrangeiros somaram 30% — com destaque para a Europa (13%), a América do Norte (9%) e a América Latina (5%). Entre os destinos mais procurados pelas operadoras associadas, o Rio de Janeiro lidera, com 51%, seguido por Foz do Iguaçu (40%) e pelo Pantanal (24%).
"O turismo de luxo brasileiro vive um momento de maturidade, diversidade e solidez — elementos que estão evidentes neste novo anuário e refletidos no crescimento contínuo de nosso mercado. O estudo também reafirma que tais avanços — para além da relevância econômica do setor — vêm acompanhados de uma consciência cada vez mais engajada sobre o papel socioambiental exercido por nossos associados, que atuam em diferentes regiões do país e procuram impactar positivamente cada uma delas", destaca Roberto Klabin, presidente do Conselho da BLTA.
Em 2025, os mecanismos de avaliação da BLTA ganharam um recurso criterioso que reitera responsabilidades compartilhadas. Em parceria com a OnYou, a associação adotou a metodologia do cliente oculto em suas auditorias, assegurando que apenas empreendimentos alinhados aos valores da entidade façam parte de seu portfólio.
"Esse é um marco recente que distingue nossos associados e chancela o compromisso de cada um deles com nossas melhores práticas. Após 18 anos de atuação, a BLTA alcançou um patamar de maturidade reconhecido pelo mercado e pela consistência de suas ações. Os resultados de 2025 mostram um setor consolidado, impulsionado pela diversidade dos destinos, pela excelência da hospitalidade e pela capacidade de oferecer vivências profundamente conectadas à natureza e à cultura do Brasil", avalia Camilla Barretto, CEO da BLTA.
Desempenho e perfil do viajante
O Anuário 2026 BLTA aponta que o lazer segue como principal motivo de viagem, respondendo por 55% das hospedagens. Eventos como Réveillon (82%), Carnaval (67%) e casamentos (60%) continuam sendo os grandes geradores de demanda. Em relação à duração das estadias, 58% dos hóspedes do mercado doméstico permanecem até três diárias, enquanto 35% ficam entre quatro e sete noites; 80% dos viajantes estrangeiros permanecem no Brasil por mais de sete dias.
A origem dos viajantes das operadoras mantém a América do Norte (38%) e a Europa (36%) como principais mercados, seguidas pelo público do Brasil (15%) e de outros países (11%). Já os destinos mais procurados pelas operadoras incluem ainda o Maranhão (19%), o litoral da Bahia (17%), Salvador (16%), São Paulo (14%), o litoral do Ceará (14%) e Fernando de Noronha (10%).
Bem-estar, spa e relaxamento continuam no topo das preferências, mencionados por 93% dos empreendimentos (90% em 2024). Entre os serviços mais solicitados, destacam-se massagens (92%) e gastronomia (85%), seguidos por serviços personalizados (65%) e atividades e experiências VIP (53%). Números que reforçam a evolução do conceito de luxo para além da infraestrutura, cada vez mais centrado no cuidado, na autenticidade e na vivência do cliente.
BLTA projeta 100% de associados com certificação ESG até 2028
Em paralelo aos indicadores de performance, o Anuário 2026 BLTA evidencia o compromisso crescente com a agenda ESG. Entre os respondentes, 35,48% dos meios de hospedagem e 28,57% das operadoras já possuem certificação de sustentabilidade ou iniciaram o processo de obtenção. Sistema B e Green Key estão entre as referências mais buscadas. Ações socioambientais integram a atuação de 42 meios de hospedagem (67,74% da base de associados), que apoiam 164 projetos — média de quatro iniciativas por organização. As oito operadoras, por sua vez, apoiam 26 projetos socioambientais, média superior a três por empresa. As principais áreas de atuação são, respectivamente: desenvolvimento socioeconômico (50% nos meios de hospedagem e 75% nas operadoras); educação (47% e 63%); e conservação ambiental (44% e 75%).
"A evolução dos números de ESG e o engajamento dos nossos associados são fruto de um trabalho consistente e de uma cultura que se fortalece a cada ano. Nossa meta é chegar a 2028 com 100% dos associados certificados. Os dados do Anuário, consolidados com nossos avanços mais recentes, mostram que estamos no caminho certo e cada vez mais convencidos de que o verdadeiro luxo está em gerar impacto positivo para os viajantes, as comunidades e o meio ambiente", defende Camilla.
Esse movimento reflete o entendimento de que a excelência no turismo de alto padrão não se limita à infraestrutura ou ao serviço impecável, mas se estende à maneira como o setor contribui para o desenvolvimento dos territórios e para a preservação do patrimônio natural e cultural do país. Para o presidente do Conselho da BLTA, os números positivos do Anuário 2026 e o avanço consistente da agenda ESG são evidências de que o setor está amadurecendo de forma integrada.
"A BLTA sempre acreditou que excelência e responsabilidade são faces da mesma moeda, e os expressivos índices de adesão à agenda ESG entre os associados demonstram que essa convicção se transformou em um movimento concreto. Seguiremos firmes no propósito de consolidar o Brasil como referência global de hospitalidade, autenticidade e transformação", conclui Roberto Klabin.
Um novo portal para descobrir o Brasil
Ocorrida no dia 25 de agosto, em São Paulo, em evento realizado na Casa Sweet Pimenta, tradicional restaurante e doceria sediado em um casarão modernista dos anos 1950 da Vila Madalena, projetado pelo renomado arquiteto brasileiro David Libeskind, a divulgação do Anuário BLTA 2026 veio acompanhada do lançamento do novo site da associação (www.blta.com.br). Dinâmico e intuitivo, o espaço on-line reformulado foi concebido para promover uma aproximação mais direta com o consumidor final e com o trade turístico, priorizando a experiência do usuário e oferecendo uma ferramenta verdadeiramente útil para quem busca explorar o Brasil como destino de luxo. Além disso, consolida, em um único portal, todo o trabalho que a associação realiza.
"O antigo site já não representava quem somos hoje e não acompanhava a evolução da BLTA nem a diversidade dos nossos associados. A nova plataforma nasce para conectar, para ser útil e para mostrar, com clareza, a riqueza e a pluralidade do turismo de luxo no Brasil. Queremos que o site seja referência para quem busca experiências genuínas no país — e um verdadeiro convite para descobrir o Brasil com a curadoria e a credibilidade da BLTA", conclui Camilla Barretto.